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Il Modena a Carrara per continuare a sognare

Il Modena a Carrara per continuare a sognare

Per il Modena, un altro interessante banco di prova per misurare il processo di crescita e di maturità

3 minuti di lettura

Dopo la leggenda, vale a dire la vittoria con il Verona, adesso tocca alla realtà, vale a dire trasferta allo stadio dei Marmi di Carrara, terreno storicamente ostico per il Modena, che vi ha giocato in 17 occasioni, conquistando solo tre vittorie, con 6 pareggi e otto sconfitte.

L’ultima vittoria a Carrara risale al 12 marzo 2022, 3 a 2 per i gialli, era il Modena di Tesser lanciato verso la serie B; l’ultima a Carrara risale al 1 ottobre del 2025, quando il Modena di Sottil pareggiò per 0 a 0. Si giocherà su terreno sintetico che potrà rappresentare un fattore, dato che la palla corre più velocemente; i gialli però grazie alle strutture del Nido, arriveranno certamente pronti, rispetto ad altre occasioni, e maggiormente preparati ad affrontare una partita diversa vista la diversa superficie di gioco. Per gli strani scherzi del calcio moderno, i gialli troveranno di fronte come allenatore dei locali Guido Pagliuca, subentrato durante la sosta all’esonerato Cioffi, e che i gialli hanno già incontrato, e sconfitto, due gare fa alla guida dell’Empoli. Alla Carrarese servono punti per risalire in classifica: i toscani hanno totalizzato tre sconfitte nelle tre gare giocate fino ad ora in casa, con 1 solo gol segnato e 4 subiti e saranno determinati a non concedere nulla ai gialli.

Per il

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Modena, un altro interessante banco di prova per misurare il processo di crescita e di maturità della squadra, e la sua capacità di proseguire nel percorso intrapreso senza farsi distrarre da facili entusiasmi; la strada del campionato è ancora lunga e i gialli devono mantenere continuità di prestazioni e di risultati; restano infatti ancora da sistemare diversi dettagli: partite strepitose come quelle di domenica aiutano a crescere, e ad acquisire consapevolezze, che devono poi essere mantenute, coltivate, e migliorate; partite come quella di Carrara invece, offrono certamente al Modena l’opportunità di confermare quanto di buono visto finora.

Per la partita, Galloppa ha la rosa quasi al completo, con le solite assenze dei lungodegenti Manquant e Sersanti, ai quali si aggiungono Adorni, e Stenio Zanetti, che non figurano tra i convocati. Probabile che il mister scelga di affidarsi, almeno all’inizio, all’undici visto nelle ultime partite: davanti a Chichizola, linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e uno tra Zampano e Azzi, anche se la sua posizione in campo resta in ballottaggio; a centrocampo solito trio Santoro, Brugman, e Bianco, mentre davanti conferme per Caso, Ambrosino e Olzer, con il Gallo pronto a subentrare a gara in corso. 

Arbitra la partita Federico La Penna di Roma, con il quale il Modena ha 8 precedenti, con 3 vittorie, 1 pareggio e 4

sconfitte; la Carrarese ha incrociato l’arbitro romano in 5 occasioni, con 2 vittorie, 1 pareggio e 2 sconfitte

Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio dei Marmi di Carrara, davanti alla solita nutrita schiera di tifosi canarini che scenderanno in toscana uniti nel nome di Modena: saranno 584 i supporters al fianco dei gialli.

Corrado Roscelli

Foto Modena Fc

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