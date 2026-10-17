Il Modena a Carrara per continuare a sognare

Dopo la leggenda, vale a dire la vittoria con il Verona, adesso tocca alla realtà, vale a dire trasferta allo stadio dei Marmi di Carrara, terreno storicamente ostico per il Modena, che vi ha giocato in 17 occasioni, conquistando solo tre vittorie, con 6 pareggi e otto sconfitte.
L’ultima vittoria a Carrara risale al 12 marzo 2022, 3 a 2 per i gialli, era il Modena di Tesser lanciato verso la serie B; l’ultima a Carrara risale al 1 ottobre del 2025, quando il Modena di Sottil pareggiò per 0 a 0. Si giocherà su terreno sintetico che potrà rappresentare un fattore, dato che la palla corre più velocemente; i gialli però grazie alle strutture del Nido, arriveranno certamente pronti, rispetto ad altre occasioni, e maggiormente preparati ad affrontare una partita diversa vista la diversa superficie di gioco. Per gli strani scherzi del calcio moderno, i gialli troveranno di fronte come allenatore dei locali Guido Pagliuca, subentrato durante la sosta all’esonerato Cioffi, e che i gialli hanno già incontrato, e sconfitto, due gare fa alla guida dell’Empoli. Alla Carrarese servono punti per risalire in classifica: i toscani hanno totalizzato tre sconfitte nelle tre gare giocate fino ad ora in casa, con 1 solo gol segnato e 4 subiti e saranno determinati a non concedere nulla ai gialli.
Per il
Per la partita, Galloppa ha la rosa quasi al completo, con le solite assenze dei lungodegenti Manquant e Sersanti, ai quali si aggiungono Adorni, e Stenio Zanetti, che non figurano tra i convocati. Probabile che il mister scelga di affidarsi, almeno all’inizio, all’undici visto nelle ultime partite: davanti a Chichizola, linea composta da Tonoli, Nador, Nieling e uno tra Zampano e Azzi, anche se la sua posizione in campo resta in ballottaggio; a centrocampo solito trio Santoro, Brugman, e Bianco, mentre davanti conferme per Caso, Ambrosino e Olzer, con il Gallo pronto a subentrare a gara in corso.
Arbitra la partita Federico La Penna di Roma, con il quale il Modena ha 8 precedenti, con 3 vittorie, 1 pareggio e 4
Calcio di inizio alle ore 15.00 allo stadio dei Marmi di Carrara, davanti alla solita nutrita schiera di tifosi canarini che scenderanno in toscana uniti nel nome di Modena: saranno 584 i supporters al fianco dei gialli.
Corrado Roscelli
Foto Modena Fc