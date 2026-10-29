Unione Terre di Castelli, in arrivo 18 nuovi varchi per il controllo del territorio e la sicurezza 

Si avvicina alla conclusione l'installazione dei 18 nuovi varchi di lettura targhe sul territorio dell'Unione Terre di Castelli. I dispositivi, acquistati grazie al contributo della Regione Emilia-Romagna, entreranno in funzione entro il mese di dicembre e andranno a rafforzare gli strumenti a disposizione della Polizia Locale e delle forze dell'ordine per il controllo del territorio e la prevenzione dei reati. I nuovi sistemi consentono di monitorare i flussi veicolari attraverso la rilevazione delle targhe dei mezzi in transito, fornendo un supporto alle attività di controllo e contribuendo a migliorare la capacità di monitoraggio della rete stradale. È importante sottolineare che i varchi non generano automaticamente sanzioni: si tratta di strumenti tecnologici a supporto delle attività di controllo del territorio, utili a rafforzare la sicurezza, favorire la prevenzione e supportare le verifiche in relazione a possibili fatti di reato. L'installazione interessa diversi punti strategici della viabilità dei Comuni dell'Unione, con particolare attenzione alle intersezioni stradali e agli accessi alle principali arterie di collegamento.«L'implementazione del sistema di videosorveglianza e controllo del territorio a mezzo varchi lettura targhe rappresenta un passaggio strategico fondamentale per la sicurezza urbana e stradale della nostra Unione.Attualmente, il nostro territorio può già contare su una rete di oltre 30 varchi elettronici attivi e integrati, che costituiscono un presidio costante per il monitoraggio della mobilità e la prevenzione dei fenomeni illeciti. Grazie a un importante finanziamento e al contributo regionale della Regione Emilia-Romagna, siamo riusciti a compiere un salto di qualità decisivo: a breve, infatti, si concluderà l'attivazione di ulteriori 18 nuovi varchi. L'obiettivo, su cui stiamo lavorando con la massima determinazione insieme alle amministrazioni comunali, è rendere pienamente operativi tutti i nuovi dispositivi entro la fine del mese di dicembre. Questo ampliamento ci permetterà di coprire in modo ancora più capillare i punti di accesso nevralgici del territorio dell'Unione Terre di Castelli, potenziando la capacità di controllo e intervento del nostro corpo di Polizia Locale e offrendo uno strumento di supporto tecnologico sempre più efficace alle Forze dell'Ordine nell'attività di indagine e tutela della legalità» – commenta il Comandante della Polizia Locale dell'Unione Terre di Castelli, Dott. Luca di Niquili.«Si tratta di un investimento molto importante e significativo, sia come importo sia per il numero di varchi che andiamo ad ampliare su tutto il territorio dell'Unione, che siamo riusciti a realizzare grazie a un finanziamento regionale.Il progetto si è sviluppato con la piena collaborazione di tutti i presidi della Polizia Locale dell'Unione, individuando le aree in cui questi dispositivi risultano più necessari e tenendo conto dei varchi e delle telecamere già presenti, sia nel territorio dell'Unione sia nei Comuni limitrofi, in modo da disporre di una mappatura che consenta a noi e agli altri Comuni di avere un controllo migliore e più sicuro del territorio. Siamo molto soddisfatti di essere riusciti a realizzare questo intervento, che ci permetterà di avere un territorio maggiormente presidiato e sicuro» – dichiara Federico Ropa, Vice Presidente dell'Unione Terre di Castelli con delega a Sicurezza e Corpo Unico di Polizia Locale.I dispositivi saranno collocati nelle seguenti località:

VignolaSP 17, intersezione con via Circonvallazione.Castelvetro di ModenaSP 18, via Sinistra Guerro, intersezione con via Paganini.Via Ghiarone, intersezione con via XX Settembre.SP 17, via per Modena, intersezione con via Bixio.Via Palona, in corrispondenza della rotatoria.Savignano sul PanaroSP 14, intersezione con via Menegoro/Lucerni.SP 569, intersezione con via del Lavoro.SP 569, intersezione con via Rio d'Orzo.Via Puglie, intersezione con via Castello.Via Claudia, intersezione con via del Lavoro.

Spilamberto e VignolaSP 623, rotatoria della Nuova Pedemontana, via per Spilamberto, direzione periferia di Vignola.SP 623, rotatoria in uscita dalla NuovaPedemontana.

Marano sul PanaroSP 4, intersezione con la diramazione della SP 4.

GuigliaSP 623, intersezione con via Selva, località Monteorsello.

SpilambertoSP 623, all'altezza della località Ponte Guerro.

Castelnuovo RangoneSS 12, intersezione con via Santa Lucia.

ZoccaMonteombraro, via Caligola/SP 25.