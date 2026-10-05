La Polizia ha messo in salvo un border collie che si trovava in un appartamento in stato di incoscienza per intossicazione da fumo causato da un incendio a Mirandola.
Intorno alle 21 del 3 ottobre la polizia di Mirandola è intervenuta in ausilio ai Vigili del Fuoco presso un condominio, dove era divampato un incendio all’ultimo piano innescato probabilmente dal cortocircuito di una caldaia. Dopo aver messo in sicurezza tutta l’area e allontanato i condomini dalle abitazioni, mentre i Vigili del Fuoco domavano le fiamme, gli agenti hanno notato una luce accesa provenire da un appartamento al terzo piano dello stabile. Venuti a conoscenza che all’interno si trovava un cane, i poliziotti sono entrati nell’abitazione invasa dal fumo della combustione, rinvenendo il border collie ormai quasi privo di sensi e portandolo in salvo. A seguito delle cure veterinarie, il cane Ice adesso sta bene e insieme al suo padrone ringrazia la Polizia di Stato.
Incendio in un condominio a Mirandola: la Polizia mette in salvo un border collie privo di sensi
Venuti a conoscenza che all’interno si trovava un cane, i poliziotti sono entrati nell’abitazione invasa dal fumo della combustione salvandolo
La Polizia ha messo in salvo un border collie che si trovava in un appartamento in stato di incoscienza per intossicazione da fumo causato da un incendio a Mirandola.
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