Non avevano marchio all'orecchio: sequestrati due bovini

Nell’ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza alimentare e alla verifica del rispetto delle norme in materia di identificazione e tracciabilità degli animali, i carabinieri del N.A.S. di Parma hanno ispezionato nei giorni un allevamento di bovini situato nell’Appennino modenese. Le stesse autorità specificano che 'in conformità al D.Lgs. 196/2003 e al Regolamento UE 2016/679 (GDPR), per tutelare la privacy e rispettare il principio di minimizzazione dei dati, non possono essere resi noti i nominativi degli esercizi destinatari di provvedimenti amministrativi'.

Nel corso dell’ispezione, i militari hanno accertato la presenza di due capi bovini privi delle previste marche auricolari, dispositivi indispensabili per consentire l’identificazione univoca degli animali e garantirne la corretta tracciabilità lungo la filiera.I due bovini, del valore commerciale complessivo di circa 2.000 euro, sono stati pertanto sottoposti a sequestro amministrativo, mentre al titolare dell’allevamento è stata contestata la prevista violazione amministrativa, che comporta una sanzione pecuniaria di 600 euro.

Il sistema di identificazione dei bovini costituisce infatti uno strumento essenziale per ricostruire la provenienza, gli spostamenti e la storia di ciascun animale. La mancanza delle marche auricolari compromette tale sistema di tracciabilità e può rendere più difficoltosa, in caso di necessità, la tempestiva individuazione dei capi interessati da problematiche sanitarie, nonché la ricostruzione dei relativi movimenti.'Il rispetto degli obblighi di identificazione - specifica il Nucleo dei Carabinieri - assume pertanto particolare rilievo sia sotto il profilo della sanità animale, anche ai fini delle attività di sorveglianza e controllo delle malattie trasmissibili, sia per la sicurezza della filiera alimentare e la tutela del consumatore, consentendo alle Autorità competenti di risalire con certezza all’origine degli animali e dei prodotti da essi derivati.

Foto di archivio relativa ad un analogo controllo, non collegata ai fatti in oggetto