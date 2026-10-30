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Unione dei Comuni Modenesi Area Nord: Marika Menozzi è la nuova presidente

Unione dei Comuni Modenesi Area Nord: Marika Menozzi è la nuova presidente

Il sindaco di Concordia guiderà l'Ucman per i prossimi 18 mesi

2 minuti di lettura

Mercoledì sera il Consiglio dell'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord ha eletto Marika Menozzi, sindaco di Concordia sulla Secchia, nuova presidente dell'Ucman. L'elezione è avvenuta nel nuovo Consiglio, composto da 30 consiglieri, costituitosi dopo la riforma dello Statuto.

'Ringrazio i consiglieri per la fiducia – ha dichiarato la Presidente Menozzi –. Guidare l'Unione significa confrontarsi con sensibilità diverse per individuare obiettivi comuni e soluzioni concrete. Quando le sfide sono complesse, le istituzioni devono saper superare le divisioni e lavorare insieme'.

Menozzi ha ringraziato Claudio Poletti per il mandato concluso a fine giugno e Monja Zaniboni, che ha garantito la continuità dell'Ente nei mesi di transizione.

Nel suo intervento, la neo presidente ha indicato le priorità del mandato: rafforzare l'Ucman non solo come gestore di servizi associati, ma come luogo di visione strategica per la Bassa Modenese. Al centro i grandi temi del territorio: invecchiamento della popolazione, fragilità sociali, servizi a famiglie e giovani, competitività del sistema produttivo, sicurezza, transizione ecologica e digitale, infrastrutture.

Un'attenzione specifica sarà dedicata al rafforzamento organizzativo dell'Unione, attraverso un lavoro sulla struttura amministrativa, sulle competenze e sulle modalità di gestione dei servizi associati. L'obiettivo è rendere l'Ente più solido ed efficace, migliorando la capacità di programmazione e di risposta ai bisogni dei Comuni.

'Il nostro obiettivo – ha aggiunto Menozzi – è garantire servizi sempre più rispondenti ai bisogni, coniugando qualità, efficienza e sostenibilità. Dobbiamo analizzare con attenzione le esigenze delle comunità, le risorse disponibili e i costi dei servizi, per individuare soluzioni organizzative che ne assicurino la tenuta nel tempo. Servono coordinamento, competenze e programmazione condivisa, con la consapevolezza che le scelte dell'Unione devono tradursi in risultati concreti per cittadini e amministrazioni'.

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