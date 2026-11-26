Curioso destino quello delle parole. Al convegno sulla salute mentale organizzato dalla CGIL di Modena, il sindaco Massimo Mezzetti ha concluso il proprio intervento sulla riorganizzazione della sanità modenese invocando la necessità di «buttare il cuore oltre l’ostacolo».

Un’espressione cara alla retorica mussoliniana, che la Treccani annovera tra quelle di matrice fascista, al pari di "credere, obbedire, combattere", sopravvissute nel linguaggio contemporaneo. Sentirla pronunciare da un sindaco di sinistra, nella sede della Cgil, avrebbe certamente offerto a Giovannino Guareschi materiale sufficiente per un intero capitolo di Don Camillo e Peppone.

Ma, al di là dell’ironia della storia, il problema è assai più serio. Mezzetti sostiene che, nell’attesa dei 20 miliardi di euro necessari alla sanità pubblica, occorra efficientare le risorse disponibili, eliminando quelli che definisce «doppioni» ospedalieri.

Il ragionamento sarebbe persino condivisibile se fosse accompagnato da una dimostrazione tecnica ed economica. Ma due strutture ospedaliere che erogano prestazioni analoghe non costituiscono necessariamente una duplicazione inefficiente: possono rappresentare una capacità produttiva complessiva necessaria a soddisfare la domanda assistenziale di un territorio.

Due sale operatorie non sono un doppione se entrambe operano a pieno regime. Due reparti non sono uno spreco se entrambi hanno i letti occupati. Due pronto soccorso non sono un lusso se entrambi faticano a smaltire gli accessi. La distanza di sette chilometri, peraltro, è un dato geografico, non un indicatore di appropriatezza sanitaria.

Dove sono, dunque, le analisi dei costi? Dove sono le simulazioni dei flussi assistenziali, le valutazioni della capacità produttiva residua, le proiezioni sui tempi di attesa e la quantificazione delle risorse che si intendono recuperare e reinvestire? E soprattutto, perché non coinvolgere preventivamente i professionisti sanitari che quotidianamente garantiscono il funzionamento di queste strutture?

Singolare, poi, il paragone con l’impresa privata. Un imprenditore che decidesse di concentrare la produzione in un unico stabilimento senza averne preventivamente verificato la capacità produttiva, i costi di riconversione e la sostenibilità organizzativa difficilmente verrebbe considerato un esempio di lungimiranza manageriale. Nessuno pretende di conservare l’esistente per principio. Si pretende, molto più semplicemente, che la superiorità del nuovo modello rispetto a quello attuale venga dimostrata prima di smantellare quest’ultimo.

Perché chiamare «efficientamento» una riduzione della capacità assistenziale non la rende meno tale, così come definire «riorganizzazione» un ridimensionamento non ne modifica le conseguenze.

Il sindaco invita a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Sarebbe opportuno, prima, verificare dove si atterra. Perché il cuore sarà anche del sindaco, ma a rompersi le ossa rischiano di essere i cittadini modenesi.

Eli Gold