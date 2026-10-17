Policlinico svuotato, Giacobazzi dopo l'uscita da Forza Italia irride le iniziative di Forza Italia a difesa dell'ospedale

'17 persone su 720.000 abitanti in provincia che protestano davanti al Policlinico dopo un appello urbi et orbi sul tema più importante per la città, consiglieri comunali attribuiti al partito a loro insaputa e… niente, fa già ridere così'. Così il consigliere di Pluralia Piergiulio Giacobazzi, appena uscito da Forza Italia dopo 30 anni di militanza e dopo esserne stato il segretario provinciale e capogruppo, irride l'iniziativa promossa dai suoi ex compagni di partito a difesa dell'ospedale Policlinico di Modena.

Questa mattina in via del Pozzo il referente organizzativo regionale di Forza Italia Emilia Romagna Antonio Platis, insieme al commissario Enrico Fontana e altri iscritti al partito, si sono presentati davanti all'ospedale per un sit-in e una successiva conferenza stampa. Nel mirino l'annuncio del sindaco di Modena Massimo Mezzetti di un piano per traslocare parte del Policlinico a Baggiovara, lasciando nell'attuale ospedale in centro solo il reparto Materno-infantile e il Pronto soccorso, trasformando gli spazi lasciati vuoti in alloggi.

Giacobazzi, che sino ad oggi non è intervenuto sulla vicenda, ha deciso di farlo con un post sui social puntando il dito sul numero dei partecipanti al sit-in.