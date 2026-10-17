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Policlinico svuotato, Giacobazzi dopo l'uscita da Forza Italia irride le iniziative di Forza Italia a difesa dell'ospedale

Policlinico svuotato, Giacobazzi dopo l'uscita da Forza Italia irride le iniziative di Forza Italia a difesa dell'ospedale

Giacobazzi, che sinora non è intervenuto sulla vicenda, ha deciso di farlo con un post sui social puntando il dito sul numero dei partecipanti al sit-in

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'17 persone su 720.000 abitanti in provincia che protestano davanti al Policlinico dopo un appello urbi et orbi sul tema più importante per la città, consiglieri comunali attribuiti al partito a loro insaputa e… niente, fa già ridere così'. Così il consigliere di Pluralia Piergiulio Giacobazzi, appena uscito da Forza Italia dopo 30 anni di militanza e dopo esserne stato il segretario provinciale e capogruppo, irride l'iniziativa promossa dai suoi ex compagni di partito a difesa dell'ospedale Policlinico di Modena.

Questa mattina in via del Pozzo il referente organizzativo regionale di Forza Italia Emilia Romagna Antonio Platis, insieme al commissario Enrico Fontana e altri iscritti al partito, si sono presentati davanti all'ospedale per un sit-in e una successiva conferenza stampa. Nel mirino l'annuncio del sindaco di Modena Massimo Mezzetti di un piano per traslocare parte del Policlinico a Baggiovara, lasciando nell'attuale ospedale in centro solo il reparto Materno-infantile e il Pronto soccorso, trasformando gli spazi lasciati vuoti in alloggi.

Giacobazzi, che sino ad oggi non è intervenuto sulla vicenda, ha deciso di farlo con un post sui social puntando il dito sul numero dei partecipanti al sit-in.

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