Manifestazioni e cortei di giovani in tutta Italia, ma a Modena la piazza è deserta

Mentre in tante città italiane sfilano i cortei dei giovani con le forze dell’ordine in massima allerta e i negozianti che abbassano le saracinesche, a Modena la protesta è un flop. Solo una trentina di ragazzi si sono trovati in piazza Roma, delusi loro stessi dalla scarsa partecipazione. 'Noi comunque siamo qui in piazza, prima di tutto per il carovita che compromette anche il diritto allo studio - spiega uno dei ragazzi -. Una realtà che costringe tanti studenti universitari a vivere coi genitori e a rinunciare alla indipendenza'.

Il flop della iniziativa spontanea modenese è probabilmente da ricercare nel mancato appoggio dei gruppi Collettivi organizzati, presenti in massa a Bologna.