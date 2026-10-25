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Nuovo corso Lega, Corti e Bertoldi da Modena: 'Il federalismo torna al centro'

Nuovo corso Lega, Corti e Bertoldi da Modena: 'Il federalismo torna al centro'

'Una folta delegazione della provincia di Modena ha partecipato a Milano al Congresso federale della Lega, che ha visto la netta affermazione di Matteo Salvini'

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'Una folta delegazione della provincia di Modena ha partecipato a Milano al Congresso federale della Lega, che ha visto la netta affermazione di Matteo Salvini e la proposta del nuovo simbolo. Un congresso che ha rappresentato anche un momento di riflessione e di confronto, nel quale sono stati riconosciuti alcuni errori del passato e poste le basi per un nuovo corso politico e organizzativo, sia nella struttura degli organismi dirigenti sia nella definizione degli obiettivi'. Così in una nota il commissario provinciale Stefano Corti e il capogruppo in consiglio comunale Giovanni Bertoldi.

'Il federalismo torna al centro del progetto politico, insieme alla volontà di costruire una politica sempre più vicina ai cittadini, attenta alle esigenze dei territori e capace di dare risposte concrete.

L'obiettivo è contribuire alla costruzione di un Paese più sicuro, più libero e più sereno' - chiudono i leghisti modenesi.

Foto Italpress

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