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Maria Grazia Modena: 'Drop-in, che fine ha fatto la Commissione tecnica?'

Maria Grazia Modena: 'Drop-in, che fine ha fatto la Commissione tecnica?'

'Sede e apertura notturna decise senza l’istruttoria che il Consiglio aveva chiesto'

2 minuti di lettura

'Il 20 aprile il Consiglio comunale ha approvato la mozione 22/2026, scritta e votata dalla sola maggioranza, che impegnava la Giunta a istituire una Commissione tecnica speciale sul Drop-in di via Benassi. Ausl, Ceis, servizi sociali e Presidente del Quartiere 2 avrebbero dovuto approfondire le motivazioni della scelta della sede, i dati di efficacia del primo anno, le strategie di recupero, e fissare indicatori di monitoraggio. La maggioranza scriveva che bisognava “spiegare alla cittadinanza e al Consiglio” perché quella sede fosse idonea. Sono passati oltre sei mesi e di quella Commissione non c’è traccia pubblica'. Così Maria Grazia Modena, capogruppo consiliare della Lista Civica ModenaXModena, che ha depositato un’interrogazione con risposta orale.

'Nel frattempo – prosegue – la Giunta ha deciso proprio sulle questioni affidate alla Commissione. Il 21 settembre, al Consiglio del Quartiere 2, la Vicesindaca ha difeso la sede attuale e annunciato che dal 1° dicembre il servizio resterà aperto anche di notte, in via sperimentale per un anno. Nel comunicato del Comune la Commissione non è nemmeno nominata. Su quale istruttoria si basano queste scelte? Chi valuterà la sperimentazione, con quali indicatori e con quali costi?'.

La capogruppo ricorda che la mozione chiedeva anche di rafforzare il presidio socio-educativo e di sicurezza e di convocare un Consiglio comunale tematico sulle dipendenze: 'Non si è visto nulla.

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E la petizione presentata dai residenti l’11 aprile? Il regolamento comunale impone una risposta entro 90 giorni e garantisce ai firmatari un confronto diretto con gli assessori. Sono passati più di sei mesi, la risposta non è arrivata e della vicenda si sta occupando il Difensore civico'.

'Non mettiamo in discussione il diritto alla cura delle persone con dipendenza – conclude Modena – ma il metodo. Una mozione approvata dal Consiglio è un impegno, non un comunicato stampa. Se la maggioranza non dà seguito nemmeno alle proprie mozioni, che valore ha il voto dell’aula? Chiediamo che la Commissione sia istituita e che i dati arrivino in Consiglio prima del 1° dicembre, non dopo un anno di sperimentazione già decisa'.

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