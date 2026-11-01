Attentato Modena, escluso il terrorismo. Fratello della vittima: ‘Sconvolgente, intervenga Csm’

Parla Giovanni Esposito fratello della vittima: 'In dodici giorni hanno liquidato una richiesta da 84 pagine. Una offesa ai familiari e alla comunità. Il rischio che un fatto così grave finisca in nulla. Ho chiesto di parlare con il PM, se non ci riesco mi rivolgerò a Mattarella e andrò in piazza'