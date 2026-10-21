Riflettori accesi sul Tribunale di Bologna dove domani, giovedì 22 ottobre, l'ex ministro Carlo Giovanardi comparirà in aula come imputato in un procedimento per diffamazione. L'udienza nasce dalla querela presentata da Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, che aveva contestato le dichiarazioni dell'ex parlamentare in merito alle ricostruzioni storiche del disastro del DC-9 Itavia.
Il faccia a faccia giudiziario arriva dopo che il Giudice per le indagini preliminari (GIP) ha respinto la richiesta di archiviazione inizialmente formulata dal Pubblico Ministero. Secondo la difesa di Giovanardi, il testo contestato non conteneva elementi diffamatori, ma rappresentava una legittima e articolata tesi politica e storica su una delle ferite più dolorose della storia italiana.
'Sarà l'occasione per parlare per la prima volta di Ustica direttamente con un magistrato', ha dichiarato Giovanardi, che ha sempre sostenuto con fermezza la pista della bomba a bordo legata a contesti terroristici, in contrapposizione con lo scenario dell'abbattimento del velivolo durante una battaglia nei cieli.
L'appuntamento di domani si inserisce in un clima di rinnovata attenzione sul caso Ustica. Proprio in queste settimane, l'inchiesta principale ha registrato scosse importanti a Roma dopo il passo indietro della Procura sulla richiesta di archiviazione, motivato dalle nuove aperture diplomatiche e militari della Francia. Un incrocio temporale che rende l'udienza bolognese di domani un passaggio chiave, quantomeno di testimonianza, nel dibattito giudiziario, storico e politico sulla strage del 27 giugno 1980.
Strage Ustica, Giovanardi in aula a Bologna: 'Finalmente dirò la verità davanti a un magistrato'
Giovedì 22 ottobre l'ex ministro si presenterà in tribunale per l'udienza per diffamazione dopo la querela di Daria Bonfietti
Riflettori accesi sul Tribunale di Bologna dove domani, giovedì 22 ottobre, l'ex ministro Carlo Giovanardi comparirà in aula come imputato in un procedimento per diffamazione. L'udienza nasce dalla querela presentata da Daria Bonfietti, presidente dell'Associazione dei parenti delle vittime della strage di Ustica, che aveva contestato le dichiarazioni dell'ex parlamentare in merito alle ricostruzioni storiche del disastro del DC-9 Itavia.
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