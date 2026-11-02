Revenge Porn, minacce, aggressioni: 10 giovanissimi denunciati, 2 arrestati a Modena

Migliaia di operatori delle Questure italiane, coordinati dal Servizio Centrale Operativo, hanno concluso una vasta operazione di polizia giudiziaria in tutto il territorio nazionale nei confronti di giovani, anche minori, coinvolti, sia come singoli sia in gruppi, in attività criminali contro la persona, il patrimonio e in materia di armi o sostanze stupefacenti.L’attività dei poliziotti delle 106 Squadre mobili, con il supporto di equipaggi dei Reparti Prevenzione Crimine e di altri uffici della Polizia di Stato, ha consentito di controllare, soprattutto in aree di spaccio e di “movida”, 236.138 giovani, di cui 23.060 minorenni. Arrestati 575 maggiorenni, 69 minorenni, 1695 giovani denunciati, tra cui 373 minorenni, 236.138 giovani controllati, di cui 23.060 minorenni. Sequestrati 69,4 kg di cocaina, 328,44 g di eroina e 174,8 kg di cannabinoidi. Monitorati 1.115 profili social.Nell’ambito dell'operazione nazionale la locale Squadra Mobile di Modena, nei controlli sul territorio locale, ha identificato complessivamente 178 giovani, di cui 125 minorenni.L’attività si è concentrata prevalentemente nelle zone adiacenti ai principali centri commerciali, nelle aree esterne agli istituti scolastici, nei principali parchi cittadini e presso la stazione delle autocorriere del capoluogo.Tre ragazzi maggiorenni sono stati denunciati per i reati di truffa e sostituzione di persona, un altro per il reato di rapina.Un quinto giovane, gravemente indiziato dei reati di minaccia e mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice, è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere.Tre ragazzi minorenni sono stati denunciati per il reato di rapina in concorso e altri due per il reato di porto d'armi ed oggetti atti ad offendere e un sesto giovane per il reato di diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite.Eseguita anche misura cautelare presso l’Istituto Penitenziario Minorile nei confronti di un altro minorenne, indagato per il reato di lesioni e resistenza a Pubblico UfficialeUn altro giovane, sempre di minore età, è stato segnalato alla locale Prefettura quale assuntore, essendo stato trovato in possesso di dosi di stupefacente ad uso personale.Nel corso dell’attività, sono stati sequestrati 2 coltelli e un manufatto artigianale costituito da fili di catene legate a una delle estremità a guisa di frustaComplessivamente, al livello nazionale, sono state controllate 299 abitazioni, tra cui 39 strutture di accoglienza per minori stranieri non accompagnati, 365 sale giochi, 896 esercizi commerciali, 1.149 luoghi di movida (839 piazze e 310 centri cittadini), 177 stazioni e 198 parchi.A seguito delle verifiche sono state elevate 1.394 sanzioni amministrative di diversa natura, in particolare per uso di sostanze stupefacenti, violazioni al codice della strada e alle norme in materia di pubblici esercizi.Nel corso delle perquisizioni, durante le quali sono stati recuperati numerosi oggetti provento di furto, tra cui collane d’oro, tablet, cellulari, abbigliamento e 269.863 euro in contanti, sono state sequestrate 28 armi da fuoco, tra armi corte e armi lunghe, 210 armi bianche, 25 oggetti atti ad offendere (6 cacciavite, 2 mazze da baseball, 2 bastoni sfollagente telescopici, 2 pistole soft air, 1 pistola semiautomatica a salve, 1 pistola giocattolo, 6 spray al peperoncino, 2 tirapugni, 1 tagliabalsa, 2 passamontagna), numerosi ordigni esplosivi e batterie di tubi monocolpo, bombolette di spray urticante, taglierini e strumenti atti allo scasso.Sono stati sequestrati 69,4 kg di cocaina, 328,44 g di eroina e 174,8 kg di cannabinoidi, nonché più modici quantitativi di altre sostanze stupefacenti tra cui ecstasy, ketamina, anfetamine, capsule di lyrica e benzodiazepine. Nel corso delle attività, attraverso l’analisi delle chat e dei gruppi di messagistica presenti sui telefoni cellulari dei giovani coinvolti, sono stati raccolti elementi decisivi relativi all’organizzazione e al coordinamento dei disordini accaduti durante le manifestazioni.