In occasione dello sciopero generale di oggi venerdì 20 novembre, a Modena è in programma la manifestazione sindacale della CGIL che interesserà le vie attorno al centro storico. Lungo il percorso, durante il transito del corteo, sarà sospesa temporaneamente la circolazione e verranno adottate le opportune deviazioni.

La manifestazione, partita da piazzale 1° Maggio, proseguirà in viale Molza, viale Berengario, viale Monte Kosica, piazzale Natale Bruni, viale Caduti in Guerra, viale Martiri della Libertà, viale delle Rimembranze e viale Vittorio Veneto per concludersi in Piazzale Sant’Agostino dove si terrà il comizio. Il termine della manifestazione è previsto per le ore 13.

Nelle vie interessate dal percorso sono previsti divieti di sosta: in particolare lungo i viali è previsto il divieto di sosta, con rimozione, negli stalli di sosta al centro della carreggiata e il solo divieto di sosta sul lato della carreggiata. In viale Vittorio Veneto il divieto di sosta riguarda entrambi i lati della strada.