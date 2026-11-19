L'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena rinnova il proprio impegno nella lotta contro il tumore del pancreas aderendo alla campagna nazionale di sensibilizzazione «Facciamo luce sul tumore al pancreas», promossa con il patrocinio dell'Associazione Nastro Viola. L'iniziativa coinvolge le équipe delle Strutture Complesse di Oncologia Medica e di Chirurgia Oncologica Epato-Bilio-Pancreatica (EBP) e Trapianti Emilia, coordinate dai professori Massimo Dominici e Fabrizio Di Benedetto docenti di Unimore.

Ancora una volta il Centro Oncologico di Modena si illuminerà di viola per richiamare l'attenzione su una patologia che rappresenta ancora una delle principali sfide e per sottolineare il ruolo fondamentale della ricerca nello sviluppo di nuove opportunità terapeutiche.

In questi dieci anni il Team multidisciplinare ha preso in carico 2460 pazienti con sospetta o accertata diagnosi di tumore del pancreas. Da metà 2024 a metà 2025 sono state eseguite 430 discussioni totali di pazienti con neoplasia pancreatica e 40 pazienti operati per adenocarcinoma pancreatico e sottoposti a chemioterapia neoadiuvante e/o adiuvante in oncologia.

'Il carcinoma pancreatico ha ancora grande impatto sulla sopravvivenza dei pazienti affetti. Nonostante i progressi della ricerca ed il recente avvento di nuovi farmaci anche molecolari, la prognosi di questa malattia rimane ancora sfavorevole. È quindi fondamentale investire in percorsi di ricerca integrati, capaci di mettere in relazione competenze cliniche, chirurgiche e di laboratorio', sottolinea Massimo Dominici.

'Nel trattamento del carcinoma pancreatico, la chirurgia rappresenta un'opportunità fondamentale per i pazienti candidabili a un intervento con finalità radicale. Per ottenere i migliori risultati è essenziale, tuttavia, che ogni paziente sia seguito attraverso un percorso di cura multidisciplinare, che accompagni tutte le fasi della malattia, dalla diagnosi alla definizione del trattamento. In questa direzione, il PDTA per le neoplasie pancreatiche attivo presso la nostra Azienda, che coordiniamo insieme al Dott. Roberto Ballarin, svolge un ruolo centrale nel mettere in rete le diverse competenze specialistiche e nel garantire una presa in carico coordinata e personalizzata. Il confronto tra i professionisti consente di individuare per ciascun paziente la strategia terapeutica più appropriata, integrando al meglio chirurgia e trattamenti oncologici. In questo contesto, anche l'impiego di tecniche chirurgiche robotiche e mini-invasive contribuisce a ridurre l'impatto dell'intervento e a favorire il recupero del paziente, anche in vista delle eventuali terapie successive', spiega Fabrizio Di Benedetto.

'Il tumore del pancreas non è formato soltanto da cellule maligne, ma anche da cellule che contribuiscono a creare l'ambiente in cui il tumore cresce.

Tra queste ci sono i fibroblasti tumorali, cellule che producono e organizzano il tessuto fibroso che circonda il tumore.

Quando questo tessuto diventa particolarmente abbondante, può formare una barriera che ostacola l'azione dei farmaci e favorisce la resistenza alle terapie», spiega la Dott.ssa Giulia Grisendi, ricercatrice di UNIMORE e responsabile di linee di ricerca su questi tumori. «Grazie al sostegno dell'Associazione Nastro Viola, della Associazione Angela Serra, della Fondazione AIRC e ai finanziamenti PNRR del progetto HEAL Italia, ultimamente abbiamo studiato i fibroblasti tumorali, per capire come modificarne il comportamento e ridurre quella barriera fibrosa che contribuisce a proteggere il tumore. Attraverso tecniche di ingegneria genetica e modelli di “avatar tumorali”, che riproducono in laboratorio le caratteristiche dei pazienti, cerchiamo nuove strategie per indebolire il tessuto cicatriziale che circonda il tumore e rendere la malattia più aggredibile. Sebbene ancora precoci, questi studi potrebbero aprire nuove prospettive di trattamento'.

'La giornata dedicata alla sensibilizzazione sul tumore del pancreas vuole ogni anno rinnovare la necessità di avere attenzione su questa patologia e riconoscere il lavoro di tutti i professionisti che, attraverso la collaborazione multidisciplinare, contribuiscono a migliorare la gestione dei pazienti e ricercare nuove cure. L'illuminazione viola del nostro Centro Oncologico continua instancabilmente ad essere un segnale concreto di partecipazione e vicinanza alle persone che affrontano la malattia e alle loro famiglie, oltre che un richiamo alla necessità di non lasciare soli i ricercatori in questa battaglia' conclude Dominici.