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No comment: degrado senza fine alla Casa del Fabbro

No comment: degrado senza fine alla Casa del Fabbro
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Rifiuti, giacigli improvvisati e insicurezza a pochi metri dalle abitazioni: un reportage

1 minuto di lettura

Un complesso di due edifici, e relative pertinenze, abbandonato, situato a pochi metri dalle residenze del quartiere, trasformato da troppo tempo senza soluzione, in un rifugio di fortuna per spacciatori, tossicodipendenti e stranieri senza fissa dimora. È questa la realtà della cosiddetta 'Casa del Fabbro', nel rione Torrenova di Modena. La torretta, visibile dalla tangenziale all'altezza dell'uscita per la Nonantolana, ne identifica l'area, al centro della cronaca locale per una ormai cronica situazione di insicurezza e incuria, da anni al centro di segnalazioni e, di recente, di iniziative civiche pubbliche di denuncia.
Le immagini del nostro breve video documentano dall'interno lo stato di totale abbandono dei locali: rifiuti accumulati, giacigli improvvisati e i segni evidenti che quei locali sono abitati .Una fotografia nitida del degrado urbano che, diverse settimane fa, ha spinto il comitato civico 'Modena merita di più' a mobilitarsi attivamente, promuovendo un'iniziativa sul posto per accendere i riflettori su un'area diventata teatro di bivacchi e microcriminalità.
Nonostante i recenti ripetuti sopralluoghi da parte delle forze dell'ordine, le segnalazioni dei cittadini evidenziano come la situazione estrema, anche per chi vi trova rifugio, continua a rimanere tale.

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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