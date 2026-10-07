Modena, al centro della città, l’economia del bene: la rassegna promossa da Porta Aperta e SalvoLibri

Prosegue con tre nuovi appuntamenti la rassegna “Al centro della città, l’economia del bene”, il ciclo di conversazioni e presentazioni di libri dedicato ai temi della società, del diritto, della cultura e della vita civile promossa da Porta Aperta e SalvoLibri.

Il prossimo incontro è in programma per mercoledì 14 ottobre alle 18, nell’ambito dell’anteprima del Festival Smart Life, con la presentazione del volume del professor Vincenzo Pacillo “Diritto, religione e regolazione algoritmica. Sacro e diritto negli ambienti digitali”.

Il libro affronta una delle questioni più attuali poste dalla trasformazione digitale: il rapporto tra libertà religiosa, diritto e nuovi sistemi di regolazione algoritmica, interrogandosi su come anche la dimensione del sacro e dell’esperienza religiosa venga modificata dagli ambienti digitali e dalle tecnologie che sempre più orientano l’accesso alle informazioni, le relazioni e le scelte individuali.

Nelle settimane successive la rassegna proseguirà con altri due appuntamenti importanti: la presentazione di Elogio della tracotanza di Giuseppe Leonelli e quella di Quadretti sparsi sulla giustizia di Guido Sola. Le presentazioni manterranno la formula che caratterizza la rassegna: conversazioni aperte a più voci nelle quali i libri diventano occasione per discutere questioni che attraversano la città e la società contemporanea.

Accanto agli autori e al coordinatore della rassegna,

Luca Barbari, prenderanno parte ai prossimi incontri, in diverse occasioni, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, il sindaco di Castelnuovo Rangone Massimo Paradisi e il professor Gianfrancesco Zanetti, coordinatore scientifico della Fondazione San Carlo e neopresidente della Società Italiana di Filosofia del Diritto.

'La rassegna – spiega Luca Barbari – porta i libri al centro di dialoghi e riflessioni che hanno lo scopo di creare spazio di relazione, di incontro e di approfondimento. Diritto, religione, giustizia, cultura, vita pubblica e potere sono temi che hanno a che fare con una domanda comune: che cosa significa oggi costruire una città capace di produrre valore, relazioni, pensiero e bene comune'.

Le date e i dettagli dei successivi appuntamenti saranno comunicati nelle prossime settimane.