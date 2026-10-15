Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta: arrestato un 61enne

Sassuolo: tenta furto su auto in sosta: arrestato un 61enne

Bloccato dalla polizia di Stato in via XVIII settembre

1 minuto di lettura

I fatti riportano al pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.00, quando il personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo è intervenuto in via XVIII Settembre a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un cittadino francese, il quale aveva riferito che un uomo poco prima aveva tentato di forzare il finestrino della sua autovettura al fine di impossessarsi della borsa lasciata all'interno, per poi darsi a precipitosa fuga alla vista del proprietario. Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato e identificato il 61enne, già noto alle Forze dell'Ordine.

L'uomo è stato trovato in possesso di un paio di forbici e altri arnesi atti allo scasso, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Questa mattina, all'esito dell'udienza, il Giudice del Tribunale di Modena, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Piacenza.


Nella foto, a sede del Commissariato di PS di Sassuolo

Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Sassuolo, i 100 anni di Michele Diele

Sassuolo, i 100 anni di Michele Diele

Sassuolo, maltratta la compagna e la figlia minorenne: in carcere

Sassuolo, maltratta la compagna e la figlia minorenne: in carcere

Sassuolo, tenta spaccata in un negozio con una mazza di ferro: arrestato

Sassuolo, tenta spaccata in un negozio con una mazza di ferro: arrestato

Spaccio a Fiorano e Sassuolo: sequestrati mezzo chilo di cocaina e oltre 3 chili tra haschish e marijuana

Spaccio a Fiorano e Sassuolo: sequestrati mezzo chilo di cocaina e oltre 3 chili tra haschish e marijuana

Sassuolo, monopattini elettrici: 109 sanzioni in poco più di quattro mesi

Sassuolo, monopattini elettrici: 109 sanzioni in poco più di quattro mesi

Sassuolo: pareggio senza scosse contro il Milan

Sassuolo: pareggio senza scosse contro il Milan

Spazio ADV dedicata a Smart Life Festival 2026
Articoli più Letti Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Sanità Modena, asse Altini-Mezzetti-De Pascale: addio Policlinico, Baggiovara duplicato

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Modena, inseguimento e terrore in viale Italia: arrestato 21enne di origine tunisina: è ai domiciliari

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Elezioni a Pavullo e Finale Emilia: Iseppi e Malaguti, i due candidati di Fdi che i vertici meloniani temono

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Modena, Fontana nuovo leader di Forza Italia: ‘A Giacobazzi era venuto meno il coraggio di attaccare la sinistra’

Articoli Recenti Modena, Policlinico svuotato, il Pd provinciale tergiversa e aiuta Mezzetti: 'Discutiamone in modo partecipato'

Modena, Policlinico svuotato, il Pd provinciale tergiversa e aiuta Mezzetti: 'Discutiamone in modo partecipato'

Policlinico di Modena svuotato, per il DM 2015 per mantenere il Ps occorre vi siano Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia

Policlinico di Modena svuotato, per il DM 2015 per mantenere il Ps occorre vi siano Medicina interna, Chirurgia generale, Ortopedia, Anestesia

Policlinico svuotato, a Mezzetti critiche anche da sinistra. Trianni: 'Proposta da rivedere'

Policlinico svuotato, a Mezzetti critiche anche da sinistra. Trianni: 'Proposta da rivedere'

Modena, Vignali (Fi): 'Pronto soccorso a rischio, senza reparti Policlinico diventa struttura monca'

Modena, Vignali (Fi): 'Pronto soccorso a rischio, senza reparti Policlinico diventa struttura monca'