Sassuolo: tenta furto su auto in sosta: arrestato un 61enne

I fatti riportano al pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.00, quando il personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo è intervenuto in via XVIII Settembre a seguito di segnalazione alla linea di emergenza 112 NUE da parte di un cittadino francese, il quale aveva riferito che un uomo poco prima aveva tentato di forzare il finestrino della sua autovettura al fine di impossessarsi della borsa lasciata all'interno, per poi darsi a precipitosa fuga alla vista del proprietario. Giunti sul posto, gli agenti hanno fermato e identificato il 61enne, già noto alle Forze dell'Ordine.

L'uomo è stato trovato in possesso di un paio di forbici e altri arnesi atti allo scasso, motivo per il quale è stato anche denunciato per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Questa mattina, all'esito dell'udienza, il Giudice del Tribunale di Modena, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'indagato la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di Piacenza.





Nella foto, a sede del Commissariato di PS di Sassuolo