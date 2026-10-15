Sassuolo, i 100 anni di Michele Diele

I primi cento anni di Michele Diele. Una storia di radici, di sacrifici e di profondo affetto che oggi intreccia la vita della comunità di Sassuolo. Michele Diele ha compiuto 100 anni, raggiungendo un traguardo che è insieme patrimonio personale e testimonianza storica per l'intera città.

Arrivato alla fine degli anni Sessanta da Irsina Michele con discrezione e dedizione, ha contribuito con il suo lavoro alla crescita ed allo sviluppo dell’industria ceramica locale.

A portargli l'abbraccio caloroso dell'Amministrazione e di tutta la cittadinanza è stato il sindaco Matteo Mesini, che lo ha raggiunto per rendergli omaggio. A festeggiare c’erano la moglie Arcangela, compagna di una vita intera, e i figli Caterina e Angelo.