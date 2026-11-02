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Roadhouse migliore insegna 2027 nella categoria ristorazione servita

Roadhouse migliore insegna 2027 nella categoria ristorazione servita

'Non è un premio che si vince negli uffici dell'azienda: si vince in sala, in cucina, a ogni servizio, grazie a ciascuno dei nostri collaboratori'

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Roadhouse restaurant, marchio di stakehouse controllato da Chef express (gruppo Cremonini) si è aggiudicato il titolo di migliore insegna 2027 nella categoria ristorazione servita, ottenendo un grande risultato soprattutto nei parametri 'assortimento', 'chiarezza menu'' e 'facilità di ordinazione'. Lo rende noto un comunicato. La settima edizione dell'indagine promossa da largo consumo e condotta da Ipsos doxa ha coinvolto 8.000 interviste realizzate tra clienti di negozi fisici e online. L'indagine, supportata dalla retail community e dalle associazioni di categoria, include insegne tradizionali, omnicanale e digitali, fornisce una misura della qualita' della relazione tra consumatori e insegne. 'Il riconoscimento arriva direttamente dai clienti e racconta, più di qualsiasi numero, il valore del lavoro che facciamo ogni giorno. Non è un premio che si vince negli uffici dell'azienda: si vince in sala, in cucina, a ogni servizio, grazie a ciascuno dei nostri collaboratori', dichiara Nicols Bigard, amministratore delegato Chef express.

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