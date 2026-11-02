Roadhouse restaurant, marchio di stakehouse controllato da Chef express (gruppo Cremonini) si è aggiudicato il titolo di migliore insegna 2027 nella categoria ristorazione servita, ottenendo un grande risultato soprattutto nei parametri 'assortimento', 'chiarezza menu'' e 'facilità di ordinazione'. Lo rende noto un comunicato. La settima edizione dell'indagine promossa da largo consumo e condotta da Ipsos doxa ha coinvolto 8.000 interviste realizzate tra clienti di negozi fisici e online. L'indagine, supportata dalla retail community e dalle associazioni di categoria, include insegne tradizionali, omnicanale e digitali, fornisce una misura della qualita' della relazione tra consumatori e insegne. 'Il riconoscimento arriva direttamente dai clienti e racconta, più di qualsiasi numero, il valore del lavoro che facciamo ogni giorno. Non è un premio che si vince negli uffici dell'azienda: si vince in sala, in cucina, a ogni servizio, grazie a ciascuno dei nostri collaboratori', dichiara Nicols Bigard, amministratore delegato Chef express.
Roadhouse migliore insegna 2027 nella categoria ristorazione servita
'Non è un premio che si vince negli uffici dell'azienda: si vince in sala, in cucina, a ogni servizio, grazie a ciascuno dei nostri collaboratori'
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Caro affitti, scatta la fuga da Modena: 'Un terzo dei cittadini costretto a trasferirsi in provincia'
Modena, barista hotel Canalgrande licenziato dopo 25 anni di lavoro: il Tribunale lo reintegra
Diesel schizza a 2.25 euro: 'Figuraccia di Eni, per non parlare del Governo'
Modena, sotto il Portico del Collegio, apre Terranova nei locali che furono di BenettonArticoli Recenti
Modena, Federconsumatori attacca: 'La tragedia ridicola del taglio delle accise'
Meloni, la protesta dei Tir e la grande messinscena: un accordo non cancella la realtà
'Revisione ETS segnale importante, riconosciute le ragioni del settore ceramico'
‘Premio di risultato Seta: due regimi, zero equità e a pagare sono sempre i lavoratori’