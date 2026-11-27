Dei 13mila cantieri a rischio in tutta Italia per il caro materiali, secondo l’indagine ANCE, ammontano a 856 quelli della Regione Emilia-Romagna che potrebbero fermarsi se non si troveranno le risorse per pagare le imprese.

Per il presidente di ANCE Emilia Romagna, Maurizio Croci: “Si tratta di pagamenti relativi al 2025 di cui le imprese hanno assoluto bisogno per garantire la prosecuzione dei lavori e non compromettere il loro equilibrio finanziario”.

La quota più alta, pari al 45,2%, riguarda cantieri degli enti locali e quindi a grande impatto per i cittadini del territorio. Il 29% fa capo a enti pubblici come Università, ASL e autorità portuali, il 7,4% fa riferimento a municipalizzate e il resto si suddivide tra ANAS, RFI e altri enti.

“Non possiamo permetterci uno stop dopo i grandi sforzi che imprese e Pa hanno fatto per mettere a terra il PNRR” continua il Presidente di ANCE Emilia Romagna, Maurizio Croci, che conclude: “È prioritario trovare le risorse per pagare le imprese e non compromettere la crescita e l’occupazione della regione.”