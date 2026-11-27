"In poco meno di quattro anni, tra il 2024 ed il 2027, la bolletta dell'acqua crescerà tra il 30% (bacino Hera) e il 40% (bacino Aimag). Nello stesso periodo di tempo l'inflazione, reale o prevista, potrebbe essere inferiore al 10%. Ciò significa che la bolletta dell'acqua, a Modena, è aumentata e aumenterà molto più dell'inflazione. Questo si chiama speculazione". La denuncia arriva da Alessandro De Nicola, segretario generale della Cgil di Modena.

La Cgil interviene duramente sulla questione carovita ad una settimana di distanza dallo sciopero generale e dalle grandi manifestazioni che hanno riempito oltre 100 piazze nel Paese il 20 novembre scorso.

In quelle piazze la Cgil ha dato voce alla protesta di lavoratori, pensionati, studenti, migranti che chiedevano interventi radicali per fermare l'acquisto di armi, più investimenti per la scuola e la sanità pubblica, misure di contrasto al carovita e di sostegno ai redditi da lavoro.

"Ad una settimana di distanza da quella grande mobilitazione dobbiamo registrare il nulla cosmico messo in campo dal governo. Non è stato varato un solo provvedimento, niente di niente" commenta De Nicola.

E il carovita non si arresta: dopo l'aumento del carrello della spesa, di benzina e diesel, delle bollette di luce e gas, questa volta è la bolletta dell'acqua a lasciare il segno, sempre negativo, sui bilanci familiari.

Già nel 2025 la spesa media di una famiglia emiliano-romagnola per l'acqua era salita a 604 euro medi, il 7,3% in più rispetto al 2024, a fronte di un'inflazione nello stesso periodo dell'1,4%. Aumenti medi del 7% sono previsti anche per il 2026 e per il 2027, a fronte di un'inflazione media che Banca d'Italia stima del 3,2% nel 2026 e del 2,4% nel 2027. E a dirlo è Atersir (AgenziaTerritoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti che vigila sui gestori dei servizi stessi) nell'ambito delle proprie comunicazioni ai comuni aderenti.

"Siamo alle solite, in assenza di forti politiche pubbliche di indirizzo e contenimento dei prezzi, se ne approfittano tutti, anche le nostre multiutilities. I dati dicono che l'acqua negli ultimi 4 anni è aumentata più della benzina, una cosa inconcepibile; mica viene trasportata da Hormuz, piove dal cielo e viene raccolta dalle falde. Bisogna rafforzare le politiche e gli interventi per le famiglie, e in particolare per quelle fragili, prevedendo anche appositi fondi pubblici – conclude De Nicola – ma allo stesso tempo i nostri Comuni che sono azionisti delle aziende che erogano il servizio devono farsi sentire e chiedere lo stop all'aumento dei prezzi da parte delle multiutilities".