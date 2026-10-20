Policlinico svuotato, il Pd di Modena guidato da Muzzarelli stronca il piano di Mezzetti

Del resto se si fosse andati al voto ieri sera il Pd avrebbe demolito la linea del sindaco.
Ad aprire i lavori è stato il segretario cittadino Diego Lenzini, il quale ha messo sul tavolo diverse delle criticità della proposta del primo cittadino (a partire dall'esigenze di partire dai contenuti e non dai contenitori), ma è stato l'intervento del consigliere regionale e presidente commissione Sanità regionale Gian Carlo Muzzarelli a squadernare il libro delle critiche.
Mancanza di condivisione, totale assenza di dibattito interno, mancato passaggio in Ctss le critiche avanzate da Muzzarelli nel merito, per poi proseguire con le critiche di merito sulla ipotesi di dismissione dell'ospedale dei modenesi, compreso il Ps, uno scenario che sarebbe - per Muzzarelli - un modo per accettare supinamente i tagli del Governo e, anzi, per superare lo stesso esecutivo nazionale a destra.
Un intervento quello dell'ex sindaco al quale sono seguiti oltre 20 interventi tutti dello stesso segno critico: tanti iscritti, ma anche nomi noti della politica locale. Dall'ex assessore Simona Arletti, passando per Federica Di Padova, diversi giovani Dem e poi gli assessori Federica Venturelli e Giulio Guerzoni.
Una riunione iniziata alle 9 di sera e chiusa oltre la mezzanotte nella quale non sono mancati i momenti di tensione.
Unici interventi a favore della linea del sindaco sono stati quelli della consigliere regionale Ludovica Ferrari e (in modo più sfumato) di Francesca Maletti. Il segretario provinciale Pd Massimo Paradisi ha tenuto invece una posizione intermedia provando a fare 'da arbitro'. Silenziosi il consigliere regionale Luca Sabattini e l'ex sindaco Giorgio Pighi.
Alla fine non è stato messo al voto alcun documento e ha prevalso la linea del 'concentrarsi sulle elezioni' e del 'nessuna decisione è stata ancora assunta'.
Tutto questo prima della retromacia di oggi di De Pascale al quale, probabilmente, Tosiani ha riferito che a Modena sull'idea di Mezzetti di svuotare il Policlinico, il primo a svuotarsi sarebbe il Pd.
Giuseppe Leonelli
Nella foto un momento della serata di ieri