Modena, stangata parcheggi in zona Stazione, Guerzoni: 'Evitiamo sosta parassitaria'

'Abbiamo bisogno di fornire ai pendolari posti in più verso la Stazione. E con il nuovo multipiano, arriveremo a oltre 750 posti auto a disposizione nella zona. Dobbiamo evitare la sosta parassitaria che oggi impedisce nei fatti la rotazione. Attraverso la gara pubblica cerchiamo una nuova gestione di qualità e professionale per Porta Nord al fine di avere più sicurezza urbana nella zona e la certezza per chi deve prendere il treno di arrivare in tempo. Il tutto tutelando l’utenza della Casa della comunità e tenendo in considerazione tutte le altre esigenze. Il percorso è appena iniziato e siamo sempre a disposizione per accogliere proposte e consigli'. Lo afferma l'assessore alla Mobilità del Comune di Modena Giulio Guerzoni commentando la notizia data sabato da La Pressa 'Nella gran parte delle città italiane i parcheggi a servizio delle stazioni ferroviarie sono a pagamento. A Modena, con la sosta gratuita di auto su strada si registra il permanere di auto negli stalli destinati ai pendolari, che segnalano una costante difficoltà a trovare parcheggio per andare a prendere il treno.Attraverso la tariffazione della zona Porta Nord, si andrà a regolare la sosta nell’area garantendo una maggiore rotazione e, con il nuovo multipiano, verranno messi a disposizione 300 posti auto aggiuntivi, dando una risposta reale alla necessità di chi prende quotidianamente il treno'.

Il documento d’indirizzo approvato - come già pubblicato dal nostro giornale due giorni fa - definisce le tariffe massime attualmente applicabili dagli operatori in struttura e su strada, al netto di adeguamenti Istat, prevedendo per il parcheggio multipiano, a tariffazione dalle 00 alle 24: la sosta gratuita fino a un’ora; la possibilità di abbonamento con garanzia di posto coperto fino a un massimo di 420 euro all’anno, scontato a 350 euro annuali per gli utenti con abbonamento annuale ferroviario nominativo e ai dipendenti della Casa della comunità, o a un massimo di 60 euro al mese (scontato a 45 euro al mese sempre per abbonati ferroviari e dipendenti della Casa della Comunità); la tariffa oraria crescente fino alla quinta ora tariffata di 0,80 euro per la seconda ora, di 1,20 euro per la terza, di 1,50 euro per la quarta e di 2 euro per quinta, oltre la quale scatterà la gratuità per l’ulteriore periodo di sosta nella stessa giornata; la tariffa giornaliera a massimo 5,50 euro.Gli stalli a raso nella Zona porta Nord, saranno a tariffazione dalle 7 alle 21, mentre la sosta notturna nella stessa zona sarà gratuita.È prevista una tariffa oraria crescente di 0,80 euro per la prima ora, 1 euro per la seconda ora e 1,20 euro per la terza, oltre la quale scatterà la gratuità per l’ulteriore periodo di sosta nella stessa giornata; una tariffa giornaliera massima di 3 euro, una tariffa mensile di 30 euro e una tariffa weekend di 7 euro per la sosta tra le ore 16 del venerdì e le ore 8 del lunedì successivo.