'Modena, degrado in zona Tempio: il problema si allarga a macchia d'olio'

'Il degrado che attanaglia da anni la zona Tempio ai allarga a macchia d’olio e ora comprende anche il complesso condominiale tra Via Ricci, Via Begarelli e Via Poletti. I residenti lamentano che da mesi i garage sono diventati meta di tossicodipendenti costringendoli ad approntare a proprie spese soluzioni che però non sono state sufficienti tanto che ora il passaggio tra Via Begarelli e la piazzetta di Via Ricci si è trasformato in un vero e proprio dormitorio'. Così Elisa Rossini vicecapogruppo in Consiglio comunale per Fratelli d’Italia.

'Anche in pieno giorno vi sono persone che usano il passaggio per accovacciarsi e dormire profondamente creando insicurezza e disagio nei residenti e in coloro che si trovano a transitare nella zona caratterizzata da residenze uffici e negozi. Tra l’altro le persone che bivaccano in quella zona lo fanno totalmente incuranti dei passanti. Evidentemente sanno che nessuno li manderà via. La situazione in città è evidentemente fuori controllo e questo è dovuto al fatto che ci sono zone nelle quali è iniziato il degrado a cui non si è messo un freno immediatamente e così si è allargato a dismisura raggiungendo anche aree quale quella di Via Begarelli interessata da relativamente recenti interventi di riqualificazione. Se persone bivaccano per giornate intere occorre che si intervenga immediatamente per capire chi sono, da dove vengono e prendere i provvedimenti conseguenti. Tardare un solo giorno a rispondere alle segnalazioni dei cittadini significa provocare il radicamento di situazioni inaccettabili', conclude Rossini.