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'Ospedali Modena, da Mezzetti opera di trasparenza, ma la Ctss va coinvolta. No a piani appresi dai giornali'

'Ospedali Modena, da Mezzetti opera di trasparenza, ma la Ctss va coinvolta. No a piani appresi dai giornali'

Sul piano, anticipato da La Pressa e confermato dal sindaco e presidente Ctss, le risposte de segretario provinciale CGIL De Nicola: 'Sulla riorganizzazione della sanità non possiamo apprendere le notizie dai giornali. Le ultime settimane sono da cancellare la sanità pubblica non è uscita benissimo. Il confronto sulla sanità territoriale e sui medici di famiglia deve tornare al centro'

4 minuti di lettura
'Penso che il sindaco di Modena abbia fatto innanzitutto un'operazione di trasparenza, ufficializzando una discussione che probabilmente si stava svolgendo da diverso tempo in qualche ufficio dell'Assessorato o in ambiti ristretti. Ritengo quindi positivo il fatto che abbia posto al centro dell'attenzione e del dibattito pubblico il tema del futuro della sanità modenese nel suo complesso, che non riguarda solamente l'integrazione e il futuro dei due presidi ospedalieri di Baggiovara e del Policlinico di Modena, per quanto chiaramente importanti siano, ma che interessino anche la sanità territoriale.
Così, a La Pressa, il segretario provinciale CGIL Modena Alessandro De Nicola sul piano di politica sanitaria, anticipato da La Pressa nei giorni scorsi, di graduale smantellamento di parte del Policlinico di Modena e del potenziamento dell'ospedale di Baggiovara. Un piano di profonda trasformazione e di indirizzo reso noto non dalle aziende sanitarie (Azienda ospedaliera Universitaria in primis oltre che da Ausl, nonostante l'istituzione al loro interno di una figura per la gestione integrata della comunicazione), e tantomeno confrontato con le forze sociali e sindacali coinvolte (e che hanno nella CTSS, Conferenza Territoriale Socio Sanitaria ora presieduta dal sindaco di Modena il loro riferimento), ma emerso solo grazie ad articoli giornalistici.
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E' successo nei giorni scorsi per l'ipotesi di integrazione Scandiano e Sassuolo, con la pubblicazione, su La Pressa, della lettera dei primari critici al piano Altini, (sulla quale gli stessi firmatari hanno fatto un passo indietro, senza comunque smentirne il contenuto critico), ed è successo tra ieri e oggi, con la conferma, sempre a mezzo stampa, di un piano pesantissimo negli indirizzi e nei contenuti del quale i soggetti istituzionali interessati sarebbero stati lasciati all'oscuro. Rappresentanze sindacali comprese. Questione che abbiamo girato direttamente al segretario provinciale CGIL
'Io penso che le ultime settimane vadano cancellate: l'intera sanità modenese non ne è uscita benissimo' - afferma De Nicola con particolare riferimento anche alla questione Sassuolo-Scandiano. 'Noi riteniamo che la sede naturale di discussione sia la CTSS dove sono invitate le forze sociali e dove sono presenti tutti i sindaci della provincia e la dirigenza delle tre aziende sanitarie. La sede principe di confronto e comunicazione delle proposte deve essere la CTSS. Non si possono apprendere progetti così rilevanti direttamente dai giornali. Nessuno mette in discussione, giusto per stare ai fatti di cronaca che ci sia un tema importante di relazioni rispetto alle aree di confine, dato che un pezzo di provincia di Reggio Emilia afferisce all'ospedale di Sassuolo e probabilmente viceversa.
Tuttavia, non si possono apprendere le notizie così. Ribadiamo che la CTSS e i tavoli di contrattazione e confronto con le parti sociali devono essere gli unici luoghi in cui ci si confronta e vengono comunicati i progetti e le informazioni'.
Nel merito del piano su Policlinico e Baggiovara, De Nicola specifica: 'Noi della CGIL valuteremo il progetto sulla base del merito e del livello di coinvolgimento che verrà assicurato alle forze sociali. Attualmente conosciamo solo il titolo del piano, con alcuni assi principali'. Da qui De Nicola estende il discorso di merito al piano delle garanzie generali rispetto ai livelli di assistenza e di servizio. 'A nostro giudizio, però, non bisogna perdere di vista alcuni aspetti altrettanto importanti e fondamentali: presa in carico dei cittadini, sanità territoriale e medici di famiglia. La sanità pubblica deve garantire una corretta presa in carico del cittadino sulla base dei suoi bisogni. Non deve essere il cittadino ad barcamenarsi tra una struttura e un ufficio, ma deve essere la struttura pubblica a farsi carico dei percorsi di cura necessari.
Da questo punto di vista ci possono essere importanti elementi di miglioramento che finora non sono stati esplorati in tutte le loro potenzialità, e che potrebbero portare ulteriori benefici per l'abbattimento delle liste d'attesa, che è il problema numero uno segnalato dai cittadini'

Poi c'è il tema della sanità territoriale. 'Questo è l'elemento che ci proietta nel futuro e avvicina la sanità ai cittadini. Ricordiamoci che la nostra provincia ha una conformazione particolare ed è molto estesa, con una quota importante di popolazione over 65 e un aumento costante dei nuclei familiari composti da una sola persona. Il tema dei Medici di medicina generale deve ritornare al centro del dibattito poiché inopportunamente si è eclissato. Era stato firmato in Regione un accordo che prevedeva l'ingresso dei medici di famiglia nelle Case di Comunità a partire dal 1° ottobre 2026. A Modena non abbiamo più avuto notizie in merito: vogliamo quindi sapere a che punto sia il confronto su questo tema e quando si adempierà agli impegni previsti dall'accordo regionale. I medici di famiglia rappresentano la prima interfaccia rispetto ai bisogni dei cittadini; pertanto, il modo in cui si integreranno e si innesteranno nella sanità territoriale è fondamentale per la risposta ai cittadini, per la corretta rilevazione dei bisogni e per l'impostazione di tutti i percorsi di cura.
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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