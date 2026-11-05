Modena, dal 7 novembre nuova stazione ecologica in via D'Annunzio

A Modena, si aggiunge a quelli già presenti (vedi elenco sotto) un nuovo centro di raccolta per i rifiuti differenziati. Il centro inaugurato e presentato oggi si chiama Pitagora e sarà aperto ai cittadini a partire da sabato 7 novembre 2026. Si potranno conferire i rifiuti differenziati tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.

Contestualmente all'apertura del Centro di Raccolta di Via D'Annunzio, a decorrere dal 7 novembre, verrà modificato l'orario di apertura del Centro di Raccolta Modena - Leonardo, anch'esso comunque aperto 7 giorni su 7.



La nuova stazione ecologice si affianca a quelle già presenti sul territorio:

Calamita Viale dello Sport, 35

Archimede Via Germania, 88/s (zona industriale Modena Nord)

Leonardo Via Nobili, 380 - dietro al polo scolastico Leonardo

Magnete . Viale P. Mattarella, 155 - zona Centro Commerciale La Rotonda



Foto Comune di Modena e Google Maps

