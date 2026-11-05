A Modena, si aggiunge a quelli già presenti (vedi elenco sotto) un nuovo centro di raccolta per i rifiuti differenziati. Il centro inaugurato e presentato oggi si chiama Pitagora e sarà aperto ai cittadini a partire da sabato 7 novembre 2026. Si potranno conferire i rifiuti differenziati tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.
Contestualmente all'apertura del Centro di Raccolta di Via D'Annunzio, a decorrere dal 7 novembre, verrà modificato l'orario di apertura del Centro di Raccolta Modena - Leonardo, anch'esso comunque aperto 7 giorni su 7.
La nuova stazione ecologice si affianca a quelle già presenti sul territorio:
Calamita Viale dello Sport, 35
Archimede Via Germania, 88/s (zona industriale Modena Nord)
Leonardo Via Nobili, 380 - dietro al polo scolastico Leonardo
Magnete . Viale P. Mattarella, 155 - zona Centro Commerciale La Rotonda
Foto Comune di Modena e Google Maps
Modena, dal 7 novembre nuova stazione ecologica in via D'Annunzio
Presentata oggi, sarà aperta 7 giorni su 7 per ricevere rifiuti differenziati
A Modena, si aggiunge a quelli già presenti (vedi elenco sotto) un nuovo centro di raccolta per i rifiuti differenziati. Il centro inaugurato e presentato oggi si chiama Pitagora e sarà aperto ai cittadini a partire da sabato 7 novembre 2026. Si potranno conferire i rifiuti differenziati tutti i giorni, dal lunedì alla domenica.
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