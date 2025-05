Sanità in rosso...anche all'Azienda ospedaliera: il disavanzo supera i 15 milioni

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





Pubblicato nell'ultimo giorno utile, il 30 aprile, anche il bilancio consuntivo per il 2024 dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena. Anche, perché nell'ultimo giorno della scadenza d legge per la pubblicazione è stato ufficializzato anche quello dell'Ausl di Modena di cui abbiamo dato conto.

Il bilancio dell'azienda Ospedaliera risulta anche quest'anno fortemente in rosso, con un disavanzo in aumento rispetto allo scorso anno. Sul 2024 il deficit supera i 15 milioni attestandosi a 15,1.

La perdita si inserisce in un quadro regionale complesso e di crisi che pur nel post Covid, continua di anno in anno a non trovare soluzione. Una perdita che unita a qulle di altre Ausl delle Regione porta il disavanzo a livello regionalle a 197 milioni di euro.

Per fronteggiare il disavanzo, la Regione Emilia-Romagna ha predisposto misure di compensazione economica. Con una serie di delibere approvate ad aprile 2025, la Giunta ha stanziato 188 milioni di euro derivanti dal risultato di amministrazione 2024 e ulteriori 9,4 milioni dal fondo spese impreviste del bilancio di previsione 2025-2027.

Solo grazie a questi interventi, il deficit dell’AOU di Modena troverà copertura.