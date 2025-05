Sanità in rosso: sfiora i 200 milioni il 'buco' in Emilia-Romagna, i 20 all'Ausl di Modena

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





L'Azienda USL di Modena ha ufficialmente adottato il bilancio d'esercizio 2024. La perdita sfiora i 20 milioni di euro, esattamente 19.856.118. La copertura del disavanzo sarà garantita dalle risorse messe a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna, che dal canto suo si trova a gestire un disavanzo generale, dato dalla somma dei disavanzi delle Ausl provinciali che sfiora i 200 milioni, in particolare 197.438.000 euro. Una perdita ingente che la Regione Emilia-Romagna ha disposto di coprire integralmente con 188 milioni di euro accantonata nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2024 e già destinata al ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizio pregresso e attraverso il prelievo di 9.438.000 euro in termini di ‘finanziamento aggiuntivo a favore del Servizio Sanitario Regionale per il ripiano dei disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi.

Risorse che appunto vengono ripartite tra le diverse aziende sanitarie del territorio. Che per l’Ausl di Modena ammontano a 19,8 milioni di euro.Il bilancio dell’Ausl di Modena per il 2024 pubblicato, comprendente anche il rendiconto di bilancio il conto economico consta di 545 pagine. Tra le spese e costi in aumento spicca anche quello relativo al ricorso alle Consulenze, Collaborazioni, lavoro Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie che passa dai 10,7 milioni del 2023 ai 13 milioni del 2024, molti dei quali concentrati nel capitolo delle Consulenze sanitarie da privato che ammontano -3.447.548 rispetto ai 1.934.818 del bilancio 2023, con un aumento di 1,5 milioni.Un bilancio che rimane pesante, in perdita e che arriva proprio nel giorno in cui scattano gli aumenti dei ticket sui medicinali. Con la nuova riforma della Regione Emilia Romagna, i cittadini residenti o non residenti, ma domiciliati con scelta del medico di famiglia in Regione, dovranno versare unpari a 2,20 euro a confezione di medicinale, fino ad un massimo di 4 euro a ricetta.Gi.Ga.