Modena, è morto a 88 anni l'imprenditore Ermanno Bertoni
La sua impresa Bertoni Srl, ora gestita dal figlio Loris, è famosa in tutto il mondo per la produzione di presepi
I funerali si svolgeranno mercoledì 17 settembre alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Saliceto Buzzalino.
