Modena, è morto a 88 anni l'imprenditore Ermanno Bertoni

La sua impresa Bertoni Srl, ora gestita dal figlio Loris, è famosa in tutto il mondo per la produzione di presepi

Lutto a Modena per la morte a 88 anni di Ermanno Bertoni. La sua impresa Bertoni Srl, ora gestita dal figlio Loris, è famosa in tutto il mondo per la produzione di presepi. Una specializzazione che gli valse la partecipazione alla trasmissione “Un terno al lotto”, in onda su Rai 3, dedicata all’incontro tra imprese e persone in cerca di occupazione.
I funerali si svolgeranno mercoledì 17 settembre alle ore 9.30 presso la Chiesa Parrocchiale di Saliceto Buzzalino.
