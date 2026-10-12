Cgil di Modena in lutto per la scomparsa di Claudio Castellini, deceduto stanotte all’età di 69 anni.
Originario di Sant’Antonio in Mercadello di Novi di Modena, Castellini uscì in distacco sindacale negli Anni Ottanta dall’allora azienda tessile Nuova Rio (che produceva e commercializzava costumi di carnevale) di San Possidonio ed ha svolto tutta la sua attività sindacale nella Bassa Modenese tra Concordia, Mirandola e San Possidonio.
E’ stato dapprima al patronato Inca Cgil, poi è passato nell’allora categoria dei tessili Filtea Cgil, ancora nel sindacato del terziario Filcams Cgil e da ultimo nel sindacato agro-industria Flai Cgil dove ha trascorso la maggior parte della sua attività sindacale, diventando anche presidente del Comitato Direttivo Flai a partire dal Duemiladieci.
Una volta in pensione, è stato per qualche tempo volontario nella Lega Spi Cgil di San Possidonio e anche membro del Direttivo di Lega. Alla moglie Antonella Ferrari, ai due figli Sandro e Federica e ai familiari tutti, le più sentite condoglianze della Cgil di Modena.
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Bassa modenese, Cgil in lutto: è morto a 69 anni Claudio Castellini
Una volta in pensione, è stato per qualche tempo volontario nella Lega Spi Cgil di San Possidonio e anche membro del Direttivo di Lega
Cgil di Modena in lutto per la scomparsa di Claudio Castellini, deceduto stanotte all’età di 69 anni.
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