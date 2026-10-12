Criminalità, per il Sole24Ore Modena è 20esima in Italia. Mezzetti: 'Bene il calo delle denunce'

Con 29.564 delitti denunciati e un tasso di 4.155,15 denunce ogni 100mila abitanti rispetto alla rilevazione precedente, riferita al 2024, Modena perde (o meglio guadagna) tre posizioni, passando dal 17° al 20° posto. Il numero complessivo delle denunce, tuttavia, scende da 30.166 a 29.564: una diminuzione di 602 casi, pari a circa il 2%. In base ai dati più vistosi, la provincia è al 18esimo posto per omicidi volontari, al 17esimo per percosse, al 13esimo posto per rapine e all'11esimo posto per violenze sessuali (109 denunce in un anno).
'La classifica degli indici di criminalità de Il Sole24Ore va sempre letta con attenzione e realismo, qualunque sia il dato che ci consegna. E' bene ricordare che i numeri riguardano tutta la Provincia anche se è inevitabile l'effetto di trascinamento che ha la città capoluogo: proprio per questo sarebbe ancora più interessante conoscere nel dettaglio i dati sulla città - commenta il sindaco di Modena Massimo Mezzetti -.
La filosofia delle tre R (responsabilità, riparazione, rieducazione) di cui spesso parlo troverebbe per me valida concretizzazione in un utilizzo pragmatico di pene alternative per i ragazzi, per metterli a confronto con la realtà della vita di tutti i giorni e dare loro modo di riabilitarsi di fronte alla comunità. Proseguiremo quindi nel lavoro che stiamo facendo, forti di una convinzione: la statistica è uno dei modi di leggere la realtà ma bisogna farsi carico e affrontare le paure dei cittadini perché nessuna percentuale in discesa può rassicurare chi ha subito un reato o teme per la sicurezza dei propri figli quando escono di casa'.
Foto fonte Sole24Ore
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