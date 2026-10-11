Ci si sposa meno e più tardi

Il viaggio di nozze resta uno dei regali più attesi e nella lista di nozze è una delle voci principali. Oggi, raccontano gli operatori del settore, si guarda a Oriente. La destinazione più richiesta è il Giappone, mentre torna tra le mete molto desiderate anche l’Australia.
Per il pranzo di nozze le formule sono ormai le più varie, dal solo buffet a soluzioni più tradizionali. Quel che è certo è che occorre mettere a budget almeno ottanta euro a persona. A incidere, spiegano gli specialisti del catering, è la scelta dell’allestimento: il tovagliato, il tipo di posate, bicchieri … Nella composizione del menù resiste una certezza: gli invitati devono mangiare bene e tanto, le porzioni devono essere abbondanti. Nel confronto tra due classici della cucina emiliana, le lasagne superano i tortellini; arretrano i menù di pesce. Cambiano anche le preferenze nel bicchiere: tra i più giovani diminuisce l’attenzione per i vini e cresce quella per i liquori che vengono offerti alla fine della parte più formale della cerimonia. Il ricevimento racconta inoltre famiglie sempre più internazionali. Sono più frequenti i matrimoni tra persone di nazionalità diversa e spesso il menù accoglie piatti di entrambi i Paesi d’origine.
Tra le curiosità viste a Modena Sposi anche la proposta di uno spettacolo di drag queen, destinato al finale del ricevimento, quando la giornata lascia spazio alla festa e le cravatte sono ormai appoggiate sulla sedia. “Eravamo un po' titubanti, ci chiedevamo se una delle nostre esibizioni potessero essere in armonia con una festa di nozze. In realtà le richieste stanno arrivando. L’importante è mantenere la giusta leggerezza celebrando sempre l’amore” spiega Lady Night Carmignani.
Organizzata da Multimedia Tre e Fiereventi puntando su una formula innovativa che ha valorizzato l’esperienza personal, Modena Sposi, ha riunito atelier, fotografi, professionisti degli allestimenti, della ristorazione, dell’intrattenimento e dei viaggi. Dal confronto con le coppie emerge una richiesta precisa: poter scegliere ogni dettaglio, anche il meno convenzionale. Il pranzo resta abbondante, ma i fiocchi possono essere neri.
Cala il numero dei matrimoni in Italia (soprattutto religiosi), a Modena numeri stabili ma ci si sposa sempre più tardi
In Italia ci si sposa sempre meno ma ci si sposa lo stesso e in modo diverso rispetto al passato. Secondo i dati provvisori Istat, nel 2025 sono stati celebrati circa 165mila matrimoni, 8mila in meno rispetto all’anno precedente. A diminuire sono soprattutto le nozze religiose, scese dell’11,7%, mentre quelle civili sono rimaste sostanzialmente stabili.
Anche i matrimoni tra italiani sono aumentati, passando dal 68% del 2018 al 73% del 2025. Numeri che raccontano come il matrimonio, pur mantenendo il suo valore, sia diventato una scelta sempre più adulta, consapevole e aperta a nuove possibilità.