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Modena, controlli antidroga alle scuole del Polo Leonardo e in via Rainusso

Modena, controlli antidroga alle scuole del Polo Leonardo e in via Rainusso

Il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanze stupefacente all’interno dello zaino di uno studente minorenne

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Nel corso della settimana a Modna sono stati effettuati due specifici servizi straordinari di controllo, disposti dal questore, Lucio Pennella, nei pressi degli istituti scolastici e delle aree urbane abituali ritrovi di studenti prima e dopo le lezioni. I servizi, svolti d’intesa con la Dirigenza scolastica, hanno visto l’impiego di equipaggi della Squadra Volante, della Squadra Mobile e del Reparto Prevenzione Crimine, con l’ausilio della Polizia Locale con unità cinofila antidroga al seguito.

L’attività ha interessato le aree di aggregazione dell’autostazione, del centro cittadino, di via Emilia Ovest, di via Rainusso, del Polo Leonardo e gli istituti scolastici ubicati in quelle zone con controlli e verifiche che hanno riguardato sia aree cortilive e gli spazi comuni sia all’interno di diverse classi e laboratori.

Nel corso del servizio, il cane antidroga ha segnalato la presenza di sostanze stupefacente all’interno dello zaino di uno studente minorenne che ha poi consegnato spontaneamente agli agenti una dose di hashish, unitamente a un coltellino a serramanico. Il giovane è stato pertanto denunciato per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere e sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanza stupefacente ad uso personale.

Nei pressi dell’autostazione gli agenti hanno, altresì, identificato un giovane di 18 anni al quale è stata notificata la misura di prevenzione dell’avviso orale, emessa dal Questore di Modena.

Complessivamente sono state identificate 168 persone, di cui 40 cittadini stranieri, e controllati 14 veicoli.

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