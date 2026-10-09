Controlli zona tempio-stazione: un arresto e tre segnalazioni

Un arresto per spaccio, tre segnalazioni alla Prefettura per possesso di stupefacenti per uso personale e un veicolo sequestrato. È il bilancio del servizio di controllo del territorio svolto il 29 settembre dalla Polizia locale di Modena nella zona Tempio-Stazione, nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto al degrado urbano.

Durante i controlli sono state identificate sei persone, di cui tre trovate in possesso di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale e, per tutte, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Modena e il sequestro della droga.Tra loro anche un conducente che si trovava alla guida di un’autovettura priva di assicurazione e revisione. Per lui, oltre alla segnalazione per il possesso di stupefacenti, sono scattati il ritiro della patente e il sequestro amministrativo del veicolo. Le violazioni accertate hanno comportato sanzioni amministrative per oltre 1.000 euro.

Nel corso del servizio è stato effettuato anche l’arresto di una persona sorpresa dagli agenti mentre cedeva stupefacenti a bordo strada, alla presenza di altre persone in transito. Il controllo ha consentito di recuperare due involucri contenenti cocaina, oltre a una consistente somma di denaro e ad altra sostanza stupefacente già pronta per essere ceduta. Inoltre, gli accertamenti successivi hanno fatto emergere a carico dell’arrestato precedenti specifici in materia di stupefacenti, con alcune condanne già definitive.

Nel corso dell’udienza per direttissima, tenutasi mercoledì 30 settembre, l’arresto è stato convalidato, così come i sequestri effettuati. Nei confronti della persona arrestata è stato disposta la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria tre volte alla settimana.