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Zonda, Huayra e Utopia: il genio di Pagani sfila a Trapani

Zonda, Huayra e Utopia: il genio di Pagani sfila a Trapani
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Zonda, Huayra e Utopia: il genio di Pagani sfila a Trapani
Zonda, Huayra e Utopia: il genio di Pagani sfila a Trapani
Zonda, Huayra e Utopia: il genio di Pagani sfila a Trapani
Zonda, Huayra e Utopia: il genio di Pagani sfila a Trapani

Il raduno, iniziato martedì, oggi fa tappa a Trapani con sfilata e tour delle vetture alle isole Egadi ed Erice

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L'eccellenza motoristica modenese ed emiliana fa mostra di sè in Sicilia dove, fino all'11 ottobre, è di scena il Pagani Raduno 2026. Il raduno, iniziato martedì, oggi fa tappa a Trapani con sfilata e tour delle vetture alle isole Egadi ed Erice. Sullo sfondo degli incantevoli panorami siciliani sfilano numerosi esemplari rari e unici della famiglia Pagani (Zonda, Huayra, Utopia) guidati dai collezionisti internazionali insieme allo stesso Horacio Pagani.

 

Fondata nel 1992 a San Cesario sul Panaro da Horacio Pagani, l’azienda Pagani nasce dalla passione per le supercar e per i materiali innovativi, in particolare la fibra di carbonio.
La prima vettura, la Zonda, viene presentata nel 1999 al Salone di Ginevra. Con il suo design originale, il motore V12 Mercedes-AMG e le prestazioni straordinarie, conquista subito gli appassionati di tutto il mondo. Nel 2011 arriva la Huayra, con linee aerodinamiche sofisticate, tecnologie avanzate e un’attenzione maniacale ai dettagli.
Nel 2022 debutta la Utopia, terzo capitolo della storia Pagani, che unisce artigianalità, leggerezza e tecnologia moderna. Ogni vettura viene realizzata in serie limitata, con cura per materiali, prestazioni e personalizzazione.

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