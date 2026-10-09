Modena-Hellas Verona: saranno più di 12.000 gli spettatori paganti

Domenica 11 ottobre sarà il giorno di Modena-Hellas Verona, sfida valida per la sesta giornata di Serie BKT, con calcio d’inizio alle ore 19:30. La biglietteria dello stadio Alberto Braglia sarà aperta dalle ore 17:00 alle 20:00, ma si può acquistare il titolo d’ingresso anche presso il Modena Store, online e nei punti vendita del circuito Vivaticket: imminente il sold out della Curva Montagnani, ultime disponibilità anche in Tribuna. Si ricorda che è attiva la promozione in Poltronissima Centrale: gli abbonati 2026/27 potranno acquistare un biglietto aggiuntivo a un prezzo ridotto (12€).





MatchWornShirt. Le maglie indossate dagli undici canarini titolari, firmate e autenticate, saranno messe all’asta su MatchWornShirt a partire dal calcio d’inizio della partita. Saranno acquistabili anche due ulteriori maglie firmate dai giocatori della rosa. Il termine previsto per l’asta è lunedì 19 ottobre.





Accessi. I varchi d’ingresso all’impianto apriranno alle ore 18:00 e si ricorda che ogni settore è dotato di almeno un lettore in grado di validare i titoli digitali caricati sugli smartphone. Per la sfida di domenica è prevista un’importante affluenza di pubblico, pertanto per evitare code ai tornelli è fortemente consigliato raggiungere l’impianto con largo anticipo, a piedi, in bicicletta o in monopattino.

Si ricorda inoltre che le bottigliette di plastica non potranno essere introdotte allo stadio con il tappo.

Store. Per tutta la stagione, il giorno gara è attivo sia il Modena Store di Via del Taglio (dalle 10:30 alle 19:30) che quello mobile in viale Monte Kosica, all’altezza dell’ingresso della sede (dalle 18:00 alle 19:30). Presso il primo è disponibile tutto il merchandising ufficiale, mentre nel secondo sono in vendita i prodotti della linea stadio.





Deposito bici. Il servizio di deposito custodito per i tifosi che giungono al Braglia in bicicletta/monopattino è attivo: a partire dalle ore 18 sarà disponibile gratuitamente il deposito bici sotto la tribuna del parco Novi Sad, organizzato e custodito dai volontari di Ciclofficina Popolare. Le bici potranno essere ritirate fino a 30 minuti dopo la fine della gara.

Viabilità. In occasione della partita saranno operate alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta. Domenica dalle ore 11 sarà vietata la sosta in piazza Tien An Men, in viale Monte Kosica, viale Montecuccoli e viale Fontanelli. Dalle ore 14:00 circa, inoltre, scatteranno progressivamente le chiusure al transito nelle stesse vie e in zona Stazione dei treni, dove dalle ore 15:30 gli autobus con fermata su piazza Dante saranno deviati sul lato Porta nord.

Limitazioni temporanee alla circolazione si verificheranno anche in piazza Natale Bruni e zone limitrofe. Già dalle ore 12 di sabato 10 ottobre, inoltre, è vietata la sosta in una porzione di piazza Tien An Men