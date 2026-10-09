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Modena, illuminazione pubblica: segnalazioni inevase dopo 40 giorni e al parco Pertini ci sono ancora i doppi pali

Modena, illuminazione pubblica: segnalazioni inevase dopo 40 giorni e al parco Pertini ci sono ancora i doppi pali

Il servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica della nuova società a cui si è affidato il Comune lascia molto a desiderare

1 minuto di lettura

Spett.le Redazione,

sono sorpreso nel notare che al parco Pertini di Modena, posto tra viale Fabrizi e viale Martiri della Libertà, ad un anno abbondante dalle dichiarazioni di fine lavori e relativa inaugurazione in pompa magna, siano ancora presenti i punti luce del vecchio impianto di illuminazione ormai dismesso. Sorprende non poco che, con la costruzione del nuovo impianto, non sia stata prevista la demolizione del vecchio, con la conseguenza di avere una sorta di duplicazione dei sostegni dei punti luce. Del resto il servizio di manutenzione dell'illuminazione pubblica della nuova società a cui si è affidato il Comune lascia molto a desiderare: segnalazioni non ancora evase dopo 40 giorni, risparmieranno qualche euro ma a discapito della qualità. 

L.A.

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