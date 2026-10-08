A Modena ripartono gli incontri gratuiti del gruppo di Auto-Aiuto (Self-help) per uomini e padri separati

Prenderà il via lunedì 12 ottobre il nuovo ciclo di incontri del gruppo di auto-aiuto dedicato a uomini separati, e genitori con problemi nella gestione familiare e nonni in difficoltà con i nipoti. L'iniziativa, che vanta oltre 16 anni di presenza sul territorio modenese, offre uno spazio protetto e gratuito di ascolto e confronto guidato da professionisti.





Il ciclo di incontri è rivolto principalmente agli uomini che stanno affrontando le delicate fasi della separazione, della gestione familiare o della complessa relazione con figli e nipoti.

Gli appuntamenti si terranno in orario serale, dalle ore 21:00 alle ore 23:00, presso il Centro per le Famiglie in Via del Gambero 77, Modena. Per garantire la massima accessibilità, è prevista anche una modalità di partecipazione online tramite la piattaforma Google Meet.

Il calendario degli incontri per la sessione autunnale prevede cinque appuntamenti, tutti di lunedì:

Il gruppo è condotto dal psicoterapeuta Dott. Franco Boldrini, con la collaborazione del Professor Massimo Panari e di Gianfranco Molinaro. L'iniziativa gode del patrocinio del Comune di Modena, del Centro Sportivo Italiano e dell'associazione Genitori Sottratti.

Durante le sessioni verranno affrontate tematiche centrali e di forte impatto emotivo e pratico: Crisi psicologiche e gestione della rabbia dovute alla rottura di coppia, difficoltà comunicative con l'ex partner e rapporti delicati con i figli.

problematiche legate al mantenimento, all'indigenza per le spese abitative e ricorso all'aiuto dei nonni, supporto nella difesa legale, rapporti con i tribunali, servizi sociali e mediazione familiare.





Modalità di partecipazione

La partecipazione alle attività del laboratorio è completamente gratuita. Per poter aderire è richiesta la prenotazione obbligatoria, che deve essere effettuata lasciando il proprio nome, cognome e numero di telefono (esclusivamente tramite chiamata, no WhatsApp) ai seguenti contatti telefonici: 339.3142626 - 335.7831693

Per chi desidera connettersi da remoto, il link di riferimento è: https://meet.google.com/fpe-kmhc-kdx. Maggiori informazioni e aggiornamenti sono disponibili sul gruppo Facebook ufficiale dell'iniziativa (https://www.facebook.com/groups/613406338717658).