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Carpi: controlli straordinari anticrimine: identificate 97 persone e controllati 46 veicoli

Carpi: controlli straordinari anticrimine: identificate 97 persone e controllati 46 veicoli

Al setaccio centro storico, parchi e zona Cibeno

1 minuto di lettura

Nella serata del 29 ottobre scorso, fino a tarda notte, personale del Commissariato di P.S. di Carpi con il concorso del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, ha pattugliato tutto il centro storico, i parchi pubblici e il quartiere Cibeno, con particolare attenzione alle vie Lago di Bolsena, Lago di Bracciano e Lago di Garda.

Le pattuglie impiegate hanno garantito una presenza costante e visibile sul territorio, sia mediante controlli dinamici, con frequenti passaggi nelle aree monitorate, sia tramite soste mirate nei punti ritenuti maggiormente sensibili.

Effettuate verifiche, estese ai presenti, in tre esercizi pubblici.

Complessivamente sono state identificate 97 persone, di cui 20 cittadini stranieri, e sono stati controllati 46 veicoli, con la predisposizione di posti di controllo lungo le principali arterie stradali, in ingresso e uscita dalla città, per il monitoraggio dei flussi veicolari.



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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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