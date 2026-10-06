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Sicurezza Sassuolo, giro di vite della Polizia di Stato: 850 persone controllate in 10 giorni

Sicurezza Sassuolo, giro di vite della Polizia di Stato: 850 persone controllate in 10 giorni

Le verifiche hanno portato a 11 persone denunciate. Fermati due stranieri irregolari, sottoposti alle procedure per l'espulsione

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Intensificato il controllo del territorio a Sassuolo da parte della Polizia di Stato, anche attraverso servizi straordinari finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, dell'immigrazione clandestina e dello spaccio di sostanze stupefacenti.
Le attività, condotte negli ultimi dieci giorni in vari quadranti orari, da personale del Commissariato di P.S. di Sassuolo, con il concorso della Polizia Locale e il rinforzo di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato, hanno interessato tutto il centro cittadino, i parchi pubblici, le stazioni ferroviarie, i centri commerciali e diversi esercizi pubblici di somministrazioni alimenti e bevande, oltre che alcune sale scommesse.
Le pattuglie impiegate hanno garantito una presenza costante e visibile sul territorio, sia mediante controlli dinamici, con frequenti passaggi nelle aree monitorate, sia tramite soste mirate nei punti ritenuti maggiormente sensibili, con l'obiettivo di innalzare il livello di sicurezza percepita e scoraggiare possibili condotte illecite.
Complessivamente sono state identificate più di 850 persone. Sette sono state segnalate alla locale Prefettura quali detentori di sostanza stupefacente per uso personale, quattro sono state denunciate per reati contro la persona, tre per reati contro il patrimonio, una per aver violato le prescrizioni imposte dal Daspo Urbano e un altro uomo per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di documenti di identificazione falsi.
Nell'ambito dell'attività di contrasto all'immigrazione irregolare sono stati denunciati due cittadini stranieri, uno inottemperante all'ordine del Questore di lasciare il territorio nazionale e l'altro sprovvisto di titolo di soggiorno: per entrambi sono state avviate le procedure finalizzate alla loro espulsione.

 

Nella foto il commissariato di PS di Sassuolo

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Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

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