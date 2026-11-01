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'San Cesario, quale sostegno alla società sportiva di pallavolo?'

'San Cesario, quale sostegno alla società sportiva di pallavolo?'

I consiglieri di centrodestra Lodovica Boni e Mirco Zanoli hanno presentato un'interrogazione sul tema

2 minuti di lettura

A San Cesario non esiste soltanto il calcio. Da almeno trent'anni opera sul territorio una solida società di pallavolo, Volley San Cesario, nata grazie alla passione e all'impegno di persone del paese, amanti di questo sport. Fondata da Mario Morandi e Daniele Bonaccini. Una realtà che negli anni si è consolidata grazie alla dedizione e alla costanza di Riccardo Nobili, Gianni e Marzia Bernardi che hanno continuato a investire tempo, energie e passione nella crescita dei ragazzi e delle ragazze del nostro paese. Per generazioni, questa società ha rappresentato molto più di una semplice associazione sportiva: un'alternativa al calcio, un punto di riferimento, un luogo di aggregazione sociale, educazione e crescita attraverso lo sport.

'Un lavoro encomiabile, portato avanti con determinazione, che ha permesso di rappresentare i colori di San Cesario in numerosi campionati regionali e nazionali, raggiungendo risultati sportivi di grande rilievo.Oggi San Cesario può vantare una delle poche squadre maschili, capaci di raggiungere traguardi così importanti, come il titolo di vicecampioni nazionali conquistato lo scorso anno. Per questo chiediamo all'Amministrazione comunale di riconoscere concretamente il valore e l'impegno di questa società, sostenendola e valorizzandola in tutte le forme possibili' - così i consiglieri di centrodestra Lodovica Boni e Mirco

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Zanoli che hanno presentato un'interrogazione per conoscere quali contributi economici e quali forme di sostegno l'Amministrazione comunale abbia destinato a questa società sportiva di pallavolo.

'Vorremmo inoltre capire come sia stato possibile che, in un paese delle dimensioni di San Cesario, sia nata in questi mesi un'ulteriore realtà di pallavolo all'interno della SPM Calcio.

Una scelta che solleva interrogativi e che riteniamo poco rispettosa nei confronti di chi la pallavolo a San Cesario l'ha fondata, costruita e portata avanti con sacrificio e passione per oltre trent'anni.

La libertà del fare non deve prevaricare il rispetto per gli altri'.

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