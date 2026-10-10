San Cesario, all'oratorio la mostra sui miracoli eucaristici pensata da San Carlo Acutis

L’oratorio di Sant’Anna, a San Cesario sul Panaro, ospita la mostra internazionale “I Miracoli Eucaristici nel Mondo”, ideata e progettata da San Carlo Acutis, il giovane che ha dedicato parte della sua vita alla diffusione della conoscenza dei miracoli eucaristici.
L’esposizione propone un viaggio attraverso testimonianze e documentazioni legate ai miracoli eucaristici verificatisi in diversi Paesi, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento spirituale e culturale sul significato dell’Eucaristia nella tradizione cattolica.
L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di Anspi San Francesco, si rivolge a fedeli, famiglie, giovani e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la storia e le testimonianze raccolte nella mostra.
L’appuntamento è presso l’oratorio di Sant’Anna, con i seguenti orari indicati nella locandina: domani, domenica 11 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30; da lunedì 12 a venerdì 16, dalle 17 alle 19; domenica 18, dalle 8 alle 10.30 e dalle 11.30 alle 12.30.
Un’occasione per riscoprire, attraverso il lavoro di San Carlo Acutis, un patrimonio di testimonianze che continua a suscitare interesse e riflessione nel mondo cattolico.