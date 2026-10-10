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San Cesario, all'oratorio la mostra sui miracoli eucaristici pensata da San Carlo Acutis

San Cesario, all'oratorio la mostra sui miracoli eucaristici pensata da San Carlo Acutis

L’esposizione propone un viaggio attraverso testimonianze e documentazioni legate ai miracoli eucaristici verificatisi in diversi Paesi

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L’oratorio di Sant’Anna, a San Cesario sul Panaro, ospita la mostra internazionale “I Miracoli Eucaristici nel Mondo”, ideata e progettata da San Carlo Acutis, il giovane che ha dedicato parte della sua vita alla diffusione della conoscenza dei miracoli eucaristici.

L’esposizione propone un viaggio attraverso testimonianze e documentazioni legate ai miracoli eucaristici verificatisi in diversi Paesi, offrendo ai visitatori un’occasione di approfondimento spirituale e culturale sul significato dell’Eucaristia nella tradizione cattolica.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio di Anspi San Francesco, si rivolge a fedeli, famiglie, giovani e a tutti coloro che desiderano conoscere più da vicino la storia e le testimonianze raccolte nella mostra.

L’appuntamento è presso l’oratorio di Sant’Anna, con i seguenti orari indicati nella locandina: domani, domenica 11 ottobre, dalle 11.30 alle 12.30; da lunedì 12 a venerdì 16, dalle 17 alle 19; domenica 18, dalle 8 alle 10.30 e dalle 11.30 alle 12.30.

Un’occasione per riscoprire, attraverso il lavoro di San Carlo Acutis, un patrimonio di testimonianze che continua a suscitare interesse e riflessione nel mondo cattolico.

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