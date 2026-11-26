"Oggi, di fronte al problema della difesa della sanità pubblica, abbiamo bisogno che ci sia un Governo che investa 20 miliardi di euro sulla sanità. E' un tema sacrosanto che dobbiamo rivendicare ma che sappiamo che probabilmente non avremo questo risultato anche con un cambio di Governo. Allora noi possiamo raccontarci che aspettiamo i famosi 20 miliardi, ma nell'attesa che facciamo? C'è chi dice che se mi azzardo a dire efficientamento delle risorse, voglio tagliare, ma è esattamente il contrario". Con queste parole oggi il sindaco di Modena Massimo Mezzetti è tornato sul tema dello svuotamento del Policlinico.

L'occasione è stata il convegno "Salute Mentale: cura, diritti e comunità" tenutosi stamattina presso la sede Cgil di Modena in piazza Cittadella alla presenza di Giada Catanoso, segretaria funzione pubblica Cgil Modena, Domenica Avenoso, funzionaria Fp Cgil Modena, Donatella Marrama direttrice del Dipartimento salute mentale e dipendenze patologiche dell'Ausl di Modena, Federica Kusmann psichiatra del Dsm Dp Modena, Lorenzo Bambacigno infermiere Csm Ausl Modena, Martina Morgante terapista della riabilitazione psichiatrica Ausl Modena, Alessandro De Nicola segretario Cgil Modena e i direttori dell'Ausl Mattia Altini e dell'Aou Luca Baldino.

"Noi abbiamo bisogno di capire come oggi reperiamo le risorse, in attesa di questi 20 miliardi. Adesso non li abbiamo e che cosa facciamo? In attesa facciamo in modo che i servizi chiudano? Che i servizi regrediscono? O che i servizi vengono tagliati? Oppure interveniamo sull'efficientamento della spesa? E allora ecco che il tema del riordino e della riorganizzazione del sistema sanitario di cui si sta parlando in queste settimane è esattamente questo. Riorganizzare un sistema sanitario che consenta di evitare laddove ci sono, non dico sprechi, ma non efficientamento della spesa".

"Se tu hai due strutture ospedaliere che svolgono le stesse funzioni a distanza di 7 chilometri di distanza, continuiamo a fare tutto dappertutto, oppure cominciamo a concentrare in modo che da una parte si fanno solo delle cose e da un'altra parte si fanno solo delle altre cose affinchè dall'eliminazione di questi doppioni si recuperino risorse da reinvestire? Questa è capacità di governo di un problema, altrimenti facciamo della demagogia populista, diciamo che aspettiamo i 20 miliardi da qualunque governo che verrà nel prossimo futuro, ma nel frattempo chiudiamo il social point, domani chiudiamo un pronto soccorso, dopodomani tagliamo un'ambulanza medica e continuiamo a sfilare le foglie del carciofo e manteniamo però inalterato un sistema che crea ancora delle inefficienze dal punto di vista delle risorse".

"Poi se ce la vogliamo raccontare raccontiamocela, ma quando diciamo che siamo l'eccellenza della sanità, dobbiamo sapere che quello standard di eccellenza che avevamo, sta cominciando a incrinarsi, sta cominciando a creare delle crepe e se noi continuiamo a dire difendiamo l'esistente, quelle crepe si allargano sempre di più e poi non riusciamo più a richiuderle - ha aggiunto Mezzetti -. Allora abbiamo bisogno di un'intelligenza e di una capacità di intervenire per efficientare il sistema recuperando risorse non per tagliarle ma per reinvestirle dove oggi abbiamo bisogno e la salute mentale è uno dei terreni prioritari su cui oggi investire".

"Lo dico come se fossi un uomo d'azienda: se un'impresa dovesse dire di fronte alla crisi mondiale io sto fermo, non mi muovo, non investo e aspetto che passi la crisi, quell'azienda è destinata a crollare nei suoi livelli di produttività e di occupazione - continua Mezzetti -. L'azienda che oggi decide pur nel fuoco della crisi di investire e di crescere è l'azienda che riuscirà a resistere, non resisterà l'azienda che decide di rimanere esattamente statica a conservazione di quello che è l'esistente, perché la conservazione dell'esistente ti porta ad abbassare sempre più progressivamente l'asticella e a quel punto finirà che sei sotto il livello della possibilità di reggere la competizione. Questo vale per il privato ma se noi non introduciamo anche nel pubblico questa visione di capacità di visione e di investimento, siamo destinati a morire in favore del privato che invece sta investendo. Pensare che la sanità pubblica rimanga ferma a difesa, a catenaccio e non investa mentre i privati investono alla fine saranno loro che ci fregheranno, ecco perché abbiamo bisogno di una visione e di una capacità di buttare il cuore oltre l'ostacolo se vogliamo difendere questi servizi e questo livello di sanità pubblica".