Nella seduta di martedì 24 novembre 2026, il Consiglio provinciale di Modena ha discusso e respinto la mozione avente ad oggetto la salvaguardia del Policlinico di Modena nella sede di via del Pozzo, la contrarietà all’ipotesi di un nuovo Policlinico a Baggiovara e l’indirizzo per la riqualificazione del presidio esistente.

L’atto era stato presentato dal consigliere Elisa Rossini e sottoscritto dai consiglieri del gruppo “Uniamoci– Unione Modena Civica”.

Nel testo illustrato in aula, il consigliere Elisa Rossini (sopra il suo intervento integrale come annunciato nella risposta alla lettera aperta del sindaco Mezzetti) ha usato toni accesi nei confronti sia del sindaco che del Pd accusando anche Mezzetti di 'tanta arroganza'.

"Nelle scorse settimane, in un’intervista ad un quotidiano locale, il sindaco Mezzetti ha lanciato l’ipotesi della realizzazione del Policlinico a Baggiovara e della realizzazione di residenze da collocare nella parte della struttura dell’attuale policlinico a quel punto inutilizzata. Ipotesi che aveva fatto insorgere anche il Sindaco di Castelfranco che tuttavia è parso totalmente allineato alle posizioni di Mezzetti. Se si poteva sperare nella ragionevolezza di qualche sindaco PD dobbiamo abbandonare quella speranza. E siccome in CTSS i sindaci di area centro sinistra sono la maggioranza possiamo già immaginare come andrà a finire.

Si inizierà quindi subito a non investire più sul Policlinico – eccellenza italiana, dobbiamo ricordarlo – mentre l’ipotesi Policlinico a Baggiovara annunciata impiegherà anni o forse decenni per vedere la luce. Un’operazione insensata se si pensa che sul Policlinico sono stati approvati ingenti investimenti, tanto da far sorgere il legittimo dubbio che tutto sia unicamente finalizzato a ridurre la spesa corrente di un bilancio regionale in difficoltà. Mezzetti dovrebbe ricordarsi che oggi, prima di qualsiasi altro suo ruolo, ricopre quello di sindaco a Modena e dovrebbe osservare l’afflusso quotidiano di persone che accedono alla struttura in Via del Pozzo rivendicando il non senso di abbandonare un ospedale su cui la Regione ha anche recentemente deciso di investire in termini di ristrutturazioni" - ha detto Rossini.

La mozione chiedeva di esprimere poi netta contrarietà all’ipotesi di realizzazione di un nuovo Policlinico a Baggiovara quale soluzione sostitutiva, prevalente o baricentrica rispetto al Policlinico di Modena e di impegnare il Presidente della Provincia a promuovere come opzione prioritaria la ristrutturazione, riqualificazione edilizia, adeguamento tecnologico e riorganizzazione funzionale del Policlinico esistente, al fine di adattarlo alle esigenze della medicina contemporanea e futura, valutando l’utilizzo dell’ex aereonautica in Strada Minutara quale luogo di espansione del Policlinico di Via del Pozzo.

Pareri positivi al progetto illustrato da Mezzetti (qui l'intervento integrale) sono stati espressi nei loro interventi dai sindaci di Carpi, Riccardo Righi, e Castelfranco, Gianni Gargano. Anche il sindaco di Castelnuovo Rangone e segretario provinciale del Partito Democratico Massimo Paradisi si è espresso a favore del progetto di Mezzetti, così comeil presidente della Provincia Fabio Braglia. In particolare Righi e Paradisi, che si erano dimostrati più freddi rispetto alla tempistica illustrata da Mezzetti, non hanno avanzato particolari critiche.

Un dibattito che - come riportato ieri dal nostro giornale - si è concluso in uno scontro verbale tra il sindaco Mezzetti e il consigliere Rossini stesso.