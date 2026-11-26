"Credo non si debba partire facendo il tifo di un ospedale piuttosto che un altro, perché ai miei cittadini immaginari, zia Maria e zia Giuseppe, quando hanno bisogno di una risposta dal punto di vista sanitario, interessa ben poco cosa sia scritto davanti all'ingresso dell'ospedale, se ci sia scritto Policlinico o ospedale X. A loro interessa che in quella struttura si possa, per appropriatezza, trovare la risposta più adeguata al loro bisogno nel tempo più opportuno e ovviamente a una distanza adeguata". Queste le parole adottate in Consiglio provinciale (video sopra) dal sindaco di Castelfranco Emilia Gianni Gargano sul tema dello svuotamento del Policlinico di Modena.

Una posizione, quella di Gargano, che cancella le critiche iniziali a Mezzetti per sposarne in toto la linea.

"Io sono stato uno di quelli che per primo nel momento in cui ho sentito e ho letto alcune cose sulla stampa ho alzato la mano dicendo scusate chiudiamo il Policlinico? Io sinceramente nei luoghi e nei consessi istituzionali questa cosa non l'ho mai sentita, leggendola sulla stampa ho avuto la necessità e il dovere di porre immediatamente una risposta a questa fesseria perché dovevo necessariamente portare al tavolo o comunque far capire a tutti che il territorio che rappresento come distretto di Castelfranco su una roba di questo tipo non poteva rimanere silente.

Ma ribadisco io nelle sedi istituzionali e quantomeno in Ctss e anche nei documenti quelli scritti non ho mai letto e non ho mai sentito una dichiarazione di questo tipo". E ancora: "Purtroppo spesso in questo periodo ho visto che si fa più un esercizio legato al lessico per alimentare forse alcune forme di disinformazione per altri scopi. Io preferisco rimanere nell'ambito delle evidenze, evidenze che vuol dire documenti, vuol dire decisioni che vengono prese nei consensi giusti e tutto il resto lo rimando a quelle che sono ipotesi. Vi sono state cose totalmente stravisate o travisabili rispetto a decontestualizzare pezzi di frase o parole per poi costruirci intorno a una narrazione atti a creare destabilizzazione all'interno della popolazione. Questo credo che non sia un esercizio che dia una risposta alla zia Maria e allo zio Giuseppe a cui ovviamente dovremmo fare sempre riferimento perché noi amministriamo la cosa pubblica".

Infine anche sulle date e sulla timeline Gargano non avanza nessuna protesta. "Credo che il percorso che si sta provando a fare con questo documento programmatico che verrà a essere deliberato il 15 dicembre sia un'ulteriore tappa per arrivare a quella decisione a cui tutti siamo chiamati".