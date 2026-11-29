La grandezza di un campione si misura certo dal numero delle vittorie, dei record e dei titoli mondiali, ma non solo da quello.

Da questo punto di vista Marc Marquez probabilmente ha superato la sua nemesi Valentino Rossi ancor prima sul piano umano che su quello sportivo.

Partiamo dai numeri. Rossi ha chiuso la carriera con nove titoli mondiali, sette nella classe regina. Marquez ha raggiunto quota dieci mondiali complessivi e otto in MotoGp. Un sorpasso storico, che lo colloca nell'Olimpo del motociclismo.

Ma non è giusto fermarsi qui.

C'è innanzitutto la questione fisica. La carriera di Marquez è stata segnata da un calvario che avrebbe potuto mettere fine alla sua storia agonistica già nel 2020. La frattura dell'omero destro, gli interventi chirurgici, le complicazioni, le ricadute. Cinque operazioni al braccio e alla spalla destra dopo il titolo del 2019, trenta Gran Premi saltati. E poi il ritorno, fino alla conquista di altri mondiali.

Le fotografie che ha pubblicato di recente sui suoi social e che hanno mostrato il suo braccio destro a torso nudo, dicono tutto. Una differenza muscolare evidente rispetto all'altro arto, il segno visibile di una battaglia fisica che non si è mai davvero conclusa. Marquez ha di fatto vinto gli ultimi due mondiali con un braccio solo.

C'è poi il rapporto con il fisco e con il proprio Paese. Nel 2007 Valentino Rossi, alle prese con le contestazioni dell'Agenzia delle Entrate sulla propria residenza londinese, si difese con un celebre videomessaggio: "Vivo a Londra, non a Paperopoli". La vicenda si concluse nel febbraio 2008 con un accordo con il fisco italiano e il pagamento di circa 35 milioni di euro per il periodo 2001-2006. Marquez, pur avendo posseduto una casa in Andorra, ha dichiarato di aver mantenuto la propria residenza fiscale in Spagna e di aver pagato lì le imposte. Ha anche spiegato che contribuire maggiormente al proprio Paese, pur significando rinunciare a una parte consistente dei guadagni, è una questione di responsabilità.

Infine il rapporto con il passato. Valentino Rossi non ha mai digerito il Gran Premio della Malesia del 2015. La rivalità con Marquez, culminata nel controverso contatto di Sepang, è diventata una ferita che evidentemente non si è mai rimarginata. Rossi ha sempre sostenuto che lo spagnolo avesse deliberatamente cercato di impedirgli di vincere il mondiale, favorendo indirettamente Jorge Lorenzo. Marquez ha sempre respinto questa ricostruzione.

Al di là del merito della vicenda, un dato resta: a distanza di undici anni, Rossi continua a tornare sull'episodio, riproponendo accuse e recriminazioni. Nel novembre 2026, presentando la propria autobiografia, è arrivato a dire che il ricordo gli provoca ancora la stessa rabbia di quella notte a Valencia e che questa persistenza del sentimento lo preoccupa persino un po'. Lo spagnolo invece ha attraversato anni di sofferenza, ha rischiato di non tornare più competitivo e alla fine ha superato il rivale anche nel numero dei titoli archiviando definitivamente quel famoso Gran premio.

E infine l'uscita di scena. Rossi ha avuto una carriera straordinaria, ma ha concluso dopo diverse stagioni lontane dalla lotta per il mondiale. Márquez, invece, dopo essere stato considerato da molti un campione finito, è riuscito a tornare al vertice e a riconquistare il titolo e, al culmine del successo, ha annunciato l'addio alle corse. Un addio da campione, per battere - ancora una volta - il rivale Rossi, ma soprattutto per dire alla Sfortuna che l'ultima parola non può averla lei.

Eli Gold