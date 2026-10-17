'Impensabile pensare che il Policlinico di Modena possa chiudere i battenti a causa di un'intervista del sindaco'

'Pensare che il Policlinico di Modena possa chiudere i battenti a causa di un'intervista del sindaco – per quanto infelice nei toni – significa essere totalmente fuori dalla realtà. Se ci fosse anche solo un rischio reale di questo tipo, sarei il primo a incatenarmi davanti all’ospedale per difenderlo. È il momento di dire basta alla diffusione di falsità che servono solo a generare un panico ingiustificato tra i cittadini'. A dichiararlo è Vincenzo Paldino, consigliere regionale, capogruppo dei Civci in Regione Emilia-Romagna e coordinatore regionale di Progetto Civico Italia.





'La sanità modenese attraversa indubbiamente una fase complessa e ha un profondo bisogno di essere rinnovata e riorganizzata. Ma scelte di questa portata non si fanno a colpi di dichiarazioni e non si calano dall'alto: vanno progettate e condivise passo dopo passo insieme ai cittadini, ai medici, al personale sanitario, ai sindacati e a tutti i Comuni del territorio. C'è tra l'altro un organismo deputato a farlo che è la Ctss'.





'A tutti i cittadini - aggiunge Paldino - mi permetto di dare un consiglio sincero, forse non richiesto ma profondamente sentito: evitate di partecipare a manifestazioni inutili e piazze urlanti, nate solo sulla scia dell'emotività del momento. Rimanete a casa con le vostre famiglie piuttosto che farvi strumentalizzare da gruppi politici o comitati che cercano esclusivamente il consenso elettorale e la visibilità'.