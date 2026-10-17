Policlinico svuotato, la testimonianza: 'Sì l'intenzione finale è quella di trasferire tutto a OCB: compreso il Ps'

Mi associo a una delle ultime lettere (a firma di un medico che chiede di non fare il suo nome). Tanta stima veramente.

Del trasferimento delle eccellenze da Policlinico a OcB (ospedale civile Baggiovara ndr) si parla da tempo. Ricordo la resistenza di alcuni Primari poi andati in pensione. Alcuni reparti sono stati trasferiti anni fa (Urologia per prima, Chirurgia Toracica dopo) ma l'intenzione è quella di trasferire tutto a OCB. Compreso il Pronto Soccorso... Non so se i vostri articoli e la rivolta dei cittadini (sono previste manifestazioni) possano frenare la cosa.

Baldino è piuttosto tosto. La prof Modena ha ragione, ricorda bene dell'annuncio dato per gli auguri di Natale. Ero presente.

Sempre nell'incontro di Natale ha sbandierato con orgoglio la sua facilità nel chiedere e ottenere soldi dalla Regione. Il personale, a tutti i livelli, è allo stremo. Non assumono ma fanno contratti a qualche inutile dirigente... Sono partiti con unificare e spostare la parte amministrativa (nella sede di San Giovanni del Cantone, nei prefabbricati nel parcheggio del Poliambulatorio e a OCB) che era considerata la più semplice. Avevano fretta di dare un segnale alla Regione sulla unificazione delle aziende. Poi avrebbero continuato con la parte sanitaria. Ho vissuto tante Direzioni negli anni ma, onestamente, una situazione come questa mai. Non circolano informazioni preventive e decidono tra Direttori. Tutto veramente triste.

Una dipendente