Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Policlinico svuotato, la testimonianza: 'Sì l'intenzione finale è quella di trasferire tutto a OCB: compreso il Ps'

Policlinico svuotato, la testimonianza: 'Sì l'intenzione finale è quella di trasferire tutto a OCB: compreso il Ps'

Nell'incontro di Natale Baldino ha sbandierato con orgoglio la sua facilità nel chiedere e ottenere soldi dalla Regione. Il personale è allo stremo

1 minuto di lettura

Mi associo a una delle ultime lettere (a firma di un medico che chiede di non fare il suo nome). Tanta stima veramente.

Del trasferimento delle eccellenze da Policlinico a OcB (ospedale civile Baggiovara ndr) si parla da tempo. Ricordo la resistenza di alcuni Primari poi andati in pensione. Alcuni reparti sono stati trasferiti anni fa (Urologia per prima, Chirurgia Toracica dopo) ma l'intenzione è quella di trasferire tutto a OCB. Compreso il Pronto Soccorso... Non so se i vostri articoli e la rivolta dei cittadini (sono previste manifestazioni) possano frenare la cosa.

Baldino è piuttosto tosto. La prof Modena ha ragione, ricorda bene dell'annuncio dato per gli auguri di Natale. Ero presente.

Sempre nell'incontro di Natale ha sbandierato con orgoglio la sua facilità nel chiedere e ottenere soldi dalla Regione. Il personale, a tutti i livelli, è allo stremo. Non assumono ma fanno contratti a qualche inutile dirigente... Sono partiti con unificare e spostare la parte amministrativa (nella sede di San Giovanni del Cantone, nei prefabbricati nel parcheggio del Poliambulatorio e a OCB) che era considerata la più semplice. Avevano fretta di dare un segnale alla Regione sulla unificazione delle aziende. Poi avrebbero continuato con la parte sanitaria. Ho vissuto tante Direzioni negli anni ma, onestamente, una situazione come questa mai. Non circolano informazioni preventive e decidono tra Direttori. Tutto veramente triste.

Una dipendente

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Acof onoranze funebri

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Policlinico svuotato, per Mezzetti il rettore Cucchiara era d'accordo, ma lei non lo cita neppure

Policlinico svuotato, per Mezzetti il rettore Cucchiara era d'accordo, ma lei non lo cita neppure

Modena, schianto tra due auto e un trattore sul Canaletto: un morto

Modena, schianto tra due auto e un trattore sul Canaletto: un morto

Policlinico svuotato, il rettore Cucchiara non si sbilancia: 'In un incontro mi sono confrontata con De Pascale e i Dg aziende sanitarie'

Policlinico svuotato, il rettore Cucchiara non si sbilancia: 'In un incontro mi sono confrontata con De Pascale e i Dg aziende sanitarie'

Modena, Bertoldi (Lega): 'Anni di scelte sbagliate, ora giù le mani dal Policlinico'

Modena, Bertoldi (Lega): 'Anni di scelte sbagliate, ora giù le mani dal Policlinico'

Policlinico svuotato, parla l'ex Dg Cencetti: 'Che fine faranno le strutture universitarie?'

Policlinico svuotato, parla l'ex Dg Cencetti: 'Che fine faranno le strutture universitarie?'

Se oggi passa l'idea che si può svuotare il Policlinico, tra 5 anni ci diranno la verità: che si può chiudere

Se oggi passa l'idea che si può svuotare il Policlinico, tra 5 anni ci diranno la verità: che si può chiudere

Spazio ADV dedicata a Smart Life Festival 2026
Articoli più Letti Modena, la mia odissea al pronto soccorso del Policlinico di Modena

Modena, la mia odissea al pronto soccorso del Policlinico di Modena

Modena, a La Scintilla musica assordante fino a notte fonda: residenti esasperati, Comune sordo

Modena, a La Scintilla musica assordante fino a notte fonda: residenti esasperati, Comune sordo

Modena, trasporto pubblico paralizzato dalla partita, taxi compresi: tre chilometri a piedi per tornare a casa

Modena, trasporto pubblico paralizzato dalla partita, taxi compresi: tre chilometri a piedi per tornare a casa

Sanità Modena, su Rai3 ieri sera un surreale spot al 'modello Altini' che tradisce completamente la realtà

Sanità Modena, su Rai3 ieri sera un surreale spot al 'modello Altini' che tradisce completamente la realtà

Spazio ADV dedicata a APP LA PRESSA
Articoli Recenti 'Stazione ferroviaria off-limit per le persone disabili'

'Stazione ferroviaria off-limit per le persone disabili'

Caro sindaco Mezzetti, La Pressa luogo di confronto: grave da parte Tua denigrarla

Caro sindaco Mezzetti, La Pressa luogo di confronto: grave da parte Tua denigrarla

Policlinico svuotato, il chirurgo Stanzani: 'Un ospedale senza reparti, non può avere un PS autonomo'

Policlinico svuotato, il chirurgo Stanzani: 'Un ospedale senza reparti, non può avere un PS autonomo'

Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere