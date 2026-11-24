"Siete molto suscettibili... Voi continuate a dire il falso su di me e su quello che dichiaro e io ho tutto il diritto di rispondervi e voi non vi dovete offendere...". Così oggi il sindaco di Modena Massimo Mezzetti, rivolgendosi al consigliere di Fdi Elisa Rossini durante la seduta del Consiglio provinciale di Modena sul caso-Policlinico. Parole davanti alle quali l'esponente meloniana ha replicato: "Noi non diciamo il falso e io non sono ignorante" - ha detto il consigliere Rossini.

E a quel punto Mezzetti è esploso. "Ho detto che lei non è medico. E' medico lei? E' medico lei? E' medico lei? Mi risponda se lei è medico? Mi ridica se lei è medico? Si è scoperta scienziata medica? Lei la deve smettere e io so quello che dico".